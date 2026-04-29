Стопроцентный плагиат: в РФ планируют выпускать копию Tesla Cybertruck за $100 000 (фото)
В РФ создали электромобиль "Руссо-Балт", который оказался фактически точной копией Tesla Cybertruck. Примечательно, что он существенно дороже американского пикапа.
Новый "Руссо-Балт" C55 пока существует только на изображениях. Первый экземпляр электрокара планируют презентовать летом, а производство начать в 2027 году. Об этом сообщает сайт "Мотор".
Копия Tesla Cybertruck — творение компании "Руссо-Балт" из города Пермь. Она не имеет ничего общего с одноименными рижскими авто начала ХХ века тем более, что права на бренд "Руссо-Балт" принадлежат латвийской компании Dartz.
Электромобиль "Руссо-Балт" C55 довольно точно копирует пикап Tesla Cybertruck. У него похожий силуэт и такой же рубленый дизайн с тоненькими диодными фарами.
Главная разница заключается в том, что это кроссовер, поэтому грузовой платформы здесь нет. К тому же, российский клон Tesla Cybertruck более компактный.
Габариты "Руссо-Балт" С55:
- длина — 5250 мм;
- ширина — 2120 мм;
- высота — 1800 мм;
- клиренс — 260 мм;
- масса — 3490 кг.
Салон "Руссо-Балт" С55 не показали, отметили лишь, что там установлен 15-дюймовый тачскрин. Комплектация будет включать панорамную крышу, 20-дюймовые диски, кожаный салон, климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.
Скорее всего, техническая "начинка" будет китайской. Новый "Руссо-Балт" C55 дебютирует в двухмоторной 550-сильной версии, которая будет способна разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать 210 км/ч. Батарея на 110 кВт∙ч обеспечит запас хода в 500 км.Важно
Цена "Руссо-Балт" С55 стартует с 8 миллионов рублей ($105 000), то есть он дороже пикапа Tesla Cybertruck, который стоит от 62 200 долларов с полным приводом и при этом мощнее и имеет больший запас хода.
Позже обещают представить 1000-сильную гибридную версию с четырьмя электромоторами и бензиновым двигателем. Она получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.
Между прочим, недавно показали и электрический фургон "Руссо-Балт", который тоже напоминает Tesla Cybertruck.
