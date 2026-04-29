Стопроцентный плагиат: в РФ планируют выпускать копию Tesla Cybertruck за $100 000 (фото)

В РФ создали электромобиль "Руссо-Балт", который оказался фактически точной копией Tesla Cybertruck. Примечательно, что он существенно дороже американского пикапа.

Новый "Руссо-Балт" C55 пока существует только на изображениях. Первый экземпляр электрокара планируют презентовать летом, а производство начать в 2027 году. Об этом сообщает сайт "Мотор".

Копия Tesla Cybertruck — творение компании "Руссо-Балт" из города Пермь. Она не имеет ничего общего с одноименными рижскими авто начала ХХ века тем более, что права на бренд "Руссо-Балт" принадлежат латвийской компании Dartz.

Электрокар будет иметь запас хода 500 км

Электромобиль "Руссо-Балт" C55 довольно точно копирует пикап Tesla Cybertruck. У него похожий силуэт и такой же рубленый дизайн с тоненькими диодными фарами.

Главная разница заключается в том, что это кроссовер, поэтому грузовой платформы здесь нет. К тому же, российский клон Tesla Cybertruck более компактный.

Габариты "Руссо-Балт" С55:

длина — 5250 мм;

ширина — 2120 мм;

высота — 1800 мм;

клиренс — 260 мм;

масса — 3490 кг.

Салон "Руссо-Балт" С55 не показали, отметили лишь, что там установлен 15-дюймовый тачскрин. Комплектация будет включать панорамную крышу, 20-дюймовые диски, кожаный салон, климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Скорее всего, техническая "начинка" будет китайской. Новый "Руссо-Балт" C55 дебютирует в двухмоторной 550-сильной версии, которая будет способна разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать 210 км/ч. Батарея на 110 кВт∙ч обеспечит запас хода в 500 км.

Цена "Руссо-Балт" С55 стартует с 8 миллионов рублей ($105 000), то есть он дороже пикапа Tesla Cybertruck, который стоит от 62 200 долларов с полным приводом и при этом мощнее и имеет больший запас хода.

Позже обещают представить 1000-сильную гибридную версию с четырьмя электромоторами и бензиновым двигателем. Она получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Между прочим, недавно показали и электрический фургон "Руссо-Балт", который тоже напоминает Tesla Cybertruck.

