Стопроцентний плагіат: в РФ планують випускати копію Tesla Cybertruck за $100 000 (фото)

У РФ створили електромобіль "Руссо-Балт", який виявився фактично точною копією Tesla Cybertruck. Примітно, що він суттєво дорожчий за американський пікап.

Новий "Руссо-Балт" C55 наразі існує лише на зображеннях. Перший екземпляр електрокара планують презентувати влітку, а виробництво почати в 2027 році. Про це повідомляє сайт "Мотор".

Копія Tesla Cybertruck – творіння компанії "Руссо-Балт" із міста Перм. Вона не має нічого спільного із однойменними ризькими авто початку ХХ сторіччя тим більше, що права на бренд "Руссо-Балт" належать латвійській компанії Dartz.

Електрокар матиме запас ходу 500 км

Електромобіль "Руссо-Балт" C55 доволі точно копіює пікап Tesla Cybertruck. У нього схожий силует і такий же рубаний дизайн із тоненькими діодними фарами.

Головна різниця полягає в тому, що це кросовер, тому вантажної платформи тут немає. До того ж, російський клон Tesla Cybertruck компактніший.

Відео дня

Габарити "Руссо-Балт" С55:

довжина — 5250 мм;

ширина — 2120 мм;

висота — 1800 мм;

кліренс — 260 мм;

маса — 3490 кг.

Салон "Руссо-Балт" С55 не показали, зазначили лише, що там встановлено 15-дюймовий тачскрін. Комплектація включатиме панорамний дах, 20-дюймові диски, шкіряний салон, клімат-контроль, камери кругового огляду, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

Скоріше за все, технічна "начинка" буде китайською. Новий "Руссо-Балт" C55 дебютує в двомоторній 550-сильній версії, яка буде здатна розганятися до 100 км/год за 6 с і розвивати 210 км/год. Батарея на 110 кВт∙год забезпечить запас ходу в 500 км.

Важливо

Ціна "Руссо-Балт" С55 стартує з 8 мільйонів рублів ($105 000), тобто він дорожчий за пікап Tesla Cybertruck, який коштує від 62 200 доларів із повним приводом і при цьому потужніший та має більший запас ходу.

Пізніше обіцяють представити 1000-сильну гібридну версію з чотирма електромоторами і бензиновим двигуном. Вона отримає пневмопідвіску та керовані задні колеса.

Між іншим, нещодавно показали й електричний фургон "Руссо-Балт", який теж нагадує Tesla Cybertruck.

