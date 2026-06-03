По цене Prado: кроссовер Volga оказался "китайцем" по втрое более высокой стоимости (фото)

Новая Volga K50 — точная копия китайского кроссовера Geely. Две модели идентичны, однако российское авто в три раза дороже.

Кроссовер Volga K50 показали на Петербургском международном экономическом форуме. Сюрприза не случилось: как и ожидалось, это копия Geely Monjaro. Об этом сообщает сайт "Автопилот".

Volga K50 стоит от $58 800

Новая "Волга" отличается от китайского собрата лишь решеткой радиатора логотипами, однако втрое дороже. Цена Volga K50 стартует с 4,2 млн рублей ($58 800) тогда, как базовый кроссовер Geely Monjaro в Китае стоит в Китае в эквиваленте 19 000 долларов. Таким образом, кроссовер дороже Skoda Kodiaq и стоит на уровне Toyota Land Cruiser Prado.

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Новая Volga K50 — российский клон Geely Monjaro — российский клон Geely Monjaro

4,77-метровый кроссовер Volga K50 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с., а также 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с. Объем багажника составляет 562-1532 л.

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В салоне нет никаких отличий от Geely Monjaro

Базовая комплектация Volga K50 включает панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, вентиляцию и массаж кресла водителя, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Топовая версия (она будет еще дороже) добавляет проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений, кожаный салон, 20-дюймовые диски и адаптивные амортизаторы. Продажи Volga K50 стартуют до конца июня.

Между прочим, недавно на рынок вышел мощный электрокар от Geely и Volvo за $25 000 с запасом хода более 800 км.

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