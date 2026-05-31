900 сил и запас хода 800 км: на рынок вышел электрокар от Geely и Volvo за $25 000 (фото)

Новый Lynk&Co 10 поступает в продажу. Мощный электрический спорт-седан Е-класса от премиального подразделения Geely имеет запас хода до 816 км и очень быстро заряжается.

Электромобиль Lynk&Co 10 начали продавать в Китае по цене от 169 900 до 235 900 юаней ($25 000 — 34 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пятиметровый седан Lynk&Co 10 — обновленный вариант модели Z10. Как и все модели бренда, он разработан специалистами Geely и Volvo.

Фото: Lynk & Co

Lynk&Co 10 отличается стремительным обтекаемым дизайном. Также предлагается версия 10+ с обвесом, антикрылом и 21-дюймовыми дисками.

В салоне установлены 12,7-дюймовая цифровая панель приборов и 15,4-дюймовый центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. В отделке используется кожа или алькантара.

Авто является четырехместным и все сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж, а передние кресла оснащены электроприводом. Кроме того, комплектация Lynk&Co 10 включает холодильник, 1600-ваттную акустику Harman Kardon с 23 динамиками, адаптивные амортизаторы и систему полуавтономного движения.

Фото: CarNewsChina

На выбор предлагают заднеприводные версии мощностью 402 и 496 л.с., а также 912-сильный полноприводный вариант. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,2 до 5,9 с.

Со старта доступна только батарея емкостью 95 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода 536 км с полным приводом и 816 км — с задним. 900-вольтовое оборудование поддерживает сверхбыструю зарядку за 10,5 минут.

