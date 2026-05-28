Роскошный великан: на рынок выходит самый большой китайский электромобиль (фото)

Новый электрокроссовер Nio ES9 поступил в продажу. Роскошная модель просторная, мощная и богато оснащенная.

Новый Nio ES9 начали продавать в Китае по цене от 498 000 юаней ($73 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

5,36-метровый кроссовер является самым большим китайским электрокаром Фото: Nio

Кроссовер Nio ES9 достигает 5,36 м в длину и это самый большой китайский электромобиль. Авто отличается типичным для Nio сдержанным дизайном с тонкими фарами.

Салон Nio ES9 отделали кожей Nappa и деревом, а на передней панели установили три экрана. Электрокроссовер вышел на рынок в шестиместном исполнении и имеет два багажника: основной объемом 477-1586 л и 122-литровый передний.

Салон отделан кожей Nappa и деревом Фото: Nio

Все шесть сидений имеют электропривод и подогрев, а кресла первых двух рядов также получили вентиляцию и массаж. Кроме того, комплектация включает электропривод дверей, акустику с 47 динамиками мощностью 3020 Вт, систему полуавтономного движения, мониторы для задних пассажиров, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

На втором ряду есть электропривод, массаж и мониторы Фото: Nio

Китайский электромобиль Nio ES9 доступен в 697-сильной полноприводной версии и стартует до сотни за 4,3 с. Батарея емкостью 102 кВтч обеспечивает запас хода в 620 км. Кстати, ее можно взять в лизинг — тогда цена Nio ES9 снизится до 390 000 юаней ($57 500). Кроссовер получил пневмоподвеску, систему управления по проводам (drive-by-wire) и поворотные задние колеса.

