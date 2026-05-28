Розкішний велетень: на ринок виходить найбільший китайський електромобіль (фото)
Новий електрокросовер Nio ES9 надійшов у продаж. Розкішна модель простора, потужна і багато оснащена.
Новий Nio ES9 почали продавати в Китаї за ціною від 498 000 юанів ($73 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Nio ES9 сягає 5,36 м завдовжки і це найбільший китайський електромобіль. Авто вирізняється типовим для Nio стриманим дизайном із тонкими фарами.Важливо
Салон Nio ES9 оздобили шкірою Nappa і деревом, а на передній панелі встановили три екрани. Електрокросовер вийшов на ринок у шестимісному виконанні та має два багажники: основний об'ємом 477-1586 л і 122-літровий передній.
Усі шість сидінь мають електропривід і підігрів, а крісла перших двох рядів також отримали вентиляцію і масаж. Крім того, комплектація включає електропривід дверей, акустику з 47 динаміками потужністю 3020 Вт, систему напівавтономного руху, монітори для задніх пасажирів, камери кругового огляду і паркувальний автопілот.
Китайський електромобіль Nio ES9 доступний у 697-сильній повнопривідній версії і стартує до сотні за 4,3 с. Батарея ємністю 102 кВтгод забезпечує запас ходу в 620 км. До речі, її можна взяти у лізинг — тоді ціна Nio ES9 знизиться до 390 000 юанів ($57 500). Кросовер отримав пневмопідвіску, систему керування по дротах (drive-by-wire) та поворотні задні колеса.
