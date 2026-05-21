1000 сил і 2,9 с до сотні: Xiaomi представила найшвидший у світі електрокросовер (фото)
Лінійку Xiaomi YU7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. 990-сильний електрокросовер здатен розвинути 300 км/год.
Електромобіль Xiaomi YU7 GT презентували в Китаї і там він уже виходить на ринок за ціною від 389 900 юанів ($57 100). Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Xiaomi YU7 GT отримав двомоторну повнопривідну установку на 1003 к. с. (738 кВт). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,92 с і до 200 км/год — за 8,1 с. Максимальна швидкість становить 300 км/год, тобто це найшвидший електрокросовер у світі.
До того ж, електрокар Xiaomi YU7 GT отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та гальма Akebono, які дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 32,9 м. На автодромі Нюрбургринг він встановив рекорд кола серед кросоверів – 7 хвилин 22,775 секунди.
Електрокросовер Xiaomi оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт∙год. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин.Важливо
Новий Xiaomi YU7 GT зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіс, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски.
У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Nappa, алькантара і карбон.
