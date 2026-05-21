1000 сил и 2,9 с до сотни: Xiaomi представила самый быстрый в мире электрокроссовер (фото)
Линейку Xiaomi YU7 пополнил экстремальный заряженный вариант GT. 990-сильный электрокроссовер способен развить 300 км/ч.
Электромобиль Xiaomi YU7 GT презентовали в Китае и там он уже выходит на рынок по цене от 389 900 юаней ($57 100). Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Xiaomi YU7 GT получил двухмоторную полноприводную установку на 1003 л. с. (738 кВт). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,92 с и до 200 км/ч — за 8,1 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч, то есть это самый быстрый электрокроссовер в мире.
К тому же, электрокар Xiaomi YU7 GT получил электронный дифференциал, перенастроенную пневмоподвеску и тормоза Akebono, которые позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 32,9 м. На автодроме Нюрбургринг он установил рекорд круга среди кроссоверов — 7 минут 22,775 секунды.
Электрокроссовер Xiaomi оснащен батареей емкостью 101,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 705 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 12 минут.Важно
Новый Xiaomi YU7 GT внешне мало отличается от стандартной версии модели. Спортивный электрокроссовер получил обвес, более крупный диффузор, новый спойлер и 21-дюймовые диски.
В салоне установили красно-черные спортивные сиденья, а в отделке использованы кожа Nappa, алькантара и карбон.
