Более 1100 сил и запас хода 700 км: Mercedes показал стильный аналог Porsche Taycan (фото)
Презентован новый Mercedes-AMG GT 4-Door второго поколения. Он кардинально изменился и превратился в сверхмощный электромобиль.
Новый Mercedes-AMG GT 4-Door поступит в производство с лета и бросит вызов, прежде всего, Porsche Taycan и Audi e-tron GT. О новинке рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Фастбэк является первой электрической моделью, полностью разработанной в спортивном подразделении AMG. Вскоре к нему присоединится электрический купе-кроссовер, построенный на той же платформе AMG.EA. Цена Mercedes-AMG GT 4-Door пока не объявлена, но известно, что она превысит 100 000 евро.Важно
Дизайн Mercedes-AMG GT 4-Door 2026
Электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door стал стремительнее и элегантнее предшественника. Фастбэк отличается утонченным стилем и вытянутым обтекаемым силуэтом с длинным капотом и аркообразной крышей.
Подсветка передней части имитирует фирменную радиаторную решетку AMG, а фары и фонари украшены логотипами Mercedes. Кроме того, электрокар получил выдвижной спойлер и активные аэродинамические элементы. В конструкции использованы алюминий и карбон, а батарея интегрирована в силовую структуру авто.
Размеры Mercedes-AMG GT 4-Door 2026:
- длина — 5094 мм;
- ширина — 1959 мм;
- высота — 1411 мм;
- колесная база — 3040 мм;
- масса — 2460 кг.
Салон Mercedes-AMG GT 4-Door 2026
Во внутренней отделке использованы кожа, карбон и алькантара, а панорамная крыша имеет разноцветную диодную подсветку. На передней панели установлены три экрана, причем центральный тачскрин повернут к водителю. Также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система дополнена функцией телеметрии и позволяет отслеживать большое количество разнообразных параметров авто.
Новый Mercedes-AMG GT 4-Door предлагают в исполнении на 4 или 5 мест. Стандартными являются спортивные передние сиденья с электроприводом, разделенные высокой консолью. Автомобиль имеет основной 507-литровый и передний 62-литровый багажники.Важно
Электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door, характеристики
Фастбэк Mercedes-AMG GT 4-Door дебютировал в двух трехмоторных версиях с полным приводом:
- GT 55 — 816 л.с. и 1800 Н∙м, батарея на 106 кВт∙ч, 2,8 с до 100 км/ч и 9 с до 200 км/ч, максимальные 300 км/ч, запас хода 700 км;
- GT 63 — 1169 л. с. и 2000 Н∙м, батарея на 106 кВт∙ч, 2,4 с до 100 км/ч и 6,8 с до 200 км/ч, максимальные 300 км/ч, запас хода 696 км.
Позже обещают экстремальный вариант мощностью 1 Мегаватт (1360 сил). Электрокар Mercedes-AMG имеет 7 различных режимов, позволяет настраивать чувствительность акселератора и поведение в поворотах, а также умеет имитировать звук бензинового V8 и переключение передач. В его арсенале — функция векторизации тяги, управляемые задние колеса, пневмоподвеска и активные стабилизаторы, а замедляют авто карбоново-керамические тормоза.
800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 600 кВт. В таком режиме можно подзарядиться на 80% всего за 11 минут или добавить 460 км запаса хода за 10 минут.
