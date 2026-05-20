Понад 1100 сил і запас ходу 700 км: Mercedes показав стильний аналог Porsche Taycan (фото)
Презентовано новий Mercedes-AMG GT 4-Door другого покоління. Він кардинально змінився та перетворився на надпотужний електромобіль.
Новий Mercedes-AMG GT 4-Door надійде у виробництво з літа та кине виклик, передусім, Porsche Taycan та Audi e-tron GT. Про новинку розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Фастбек є першою електричною моделлю, повністю розробленою в спортивному підрозділі AMG. Невдовзі до нього приєднається електричний купе-кросовер, збудований на тій же платформі AMG.EA. Ціна Mercedes-AMG GT 4-Door поки не оголошена, але відомо, що вона перевищить 100 000 євро.Важливо
Дизайн Mercedes-AMG GT 4-Door 2026
Електромобіль Mercedes-AMG GT 4-Door став стрімкішим та елегантнішим за попередника. Фастбек вирізняється витонченим стилем та витягнутим обтічним силуетом із довгим капотом та аркоподібним дахом.
Підсвічування передньої частини імітує фірмову радіаторну решітку AMG, а фари та ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes. Крім того, електрокар отримав висувний спойлер та активні аеродинамічні елементи. У конструкції використані алюміній і карбон, а батарея інтегрована в силову структуру авто.
Розміри Mercedes-AMG GT 4-Door 2026:
- довжина – 5094 мм;
- ширина – 1959 мм;
- висота – 1411 мм;
- колісна база – 3040 мм;
- маса – 2460 кг.
Салон Mercedes-AMG GT 4-Door 2026
У внутрішньому оздобленні використано шкіру, карбон та алькантару, а панорамний дах має різнокольорове діодне підсвічування. На передній панелі встановлено три екрани, причому центральний тачскрін повернутий до водія. Також є проєкція на лобове скло. Мультимедійна система доповнена функцією телеметрії та дозволяє відстежувати велику кількість різноманітних параметрів авто.
Новий Mercedes-AMG GT 4-Door пропонують у виконанні на 4 або 5 місць. Стандартними є спортивні передні сидіння з електроприводом, розділені високою консоллю. Автомобіль має основний 507-літровий і передній 62-літровий багажники.Важливо
Електромобіль Mercedes-AMG GT 4-Door, характеристики
Фастбек Mercedes-AMG GT 4-Door дебютував у двох тримоторних версіях із повним приводом:
- GT 55 – 816 к. с. і 1800 Н∙м, батарея на 106 кВт∙год, 2,8 с до 100 км/год і 9 с до 200 км/год, максимальні 300 км/год, запас ходу 700 км;
- GT 63 – 1169 к. с. і 2000 Н∙м, батарея на 106 кВт∙год, 2,4 с до 100 км/год і 6,8 с до 200 км/год, максимальні 300 км/год, запас ходу 696 км.
Пізніше обіцяють екстремальний варіант потужністю 1 Мегават (1360 сил). Електрокар Mercedes-AMG має 7 різних режимів, дозволяє налаштовувати чутливість акселератора і поведінку в поворотах, а також вміє імітувати звук бензинового V8 та перемикання передач. У його арсеналі – функція векторизації тяги, керовані задні колеса, пневмопідвіска та активні стабілізатори, а сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.
800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 600 кВт. У такому режимі можна підзарядитися на 80% усього за 11 хвилин або додати 460 км запасу ходу за 10 хвилин.
Між іншим, електромобілем став і новий Mercedes C-Class 2026. Його запас ходу сягає 800 км.
