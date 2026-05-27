Перший електрокросовер із напівтвердотілою батареєю надійшов у продаж за $13 600 (фото)

Новий електромобіль MG 4X виходить на ринок. Недорогий кросовер вперше у світі отримав інноваційну напівтвердотілу батарею, а його запас ходу сягає 610 км.

Електрокросовер MG 4X почали продавати в Китаї, проте модель планують експортувати, адже споріднений хетчбек MG 4 Urban уже продають у Європі. Про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Ціна MG 4X становить від 92 800 до 116 800 юанів ($13 600 — 17 200). 4,5-метровий кросовер вирізняється обтічним дизайном із розкосими фарами.

Електрокросовер першим у світі отримав напівтвердотілу батарею Фото: autohome.com.cn

У салоні MG 4X 2026 встановили цифровий щиток приладів і 15,6-дюймовий тачскрін. Топова версія кросовера оснащена панорамним дахом, електроприводом дверей багажника, обігрівом керма, а також електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем сидінь. Крім того, пропонують дві різні системи напівавтономного руху.

Електромобіль MG 4X вийшов на ринок у версіях потужністю 170 та 204 к. с. Базовий варіант — перший електрокросовер у світі з напівтвердотілою батареєю. Її ємність становить 53,9 кВт∙год, а запас ходу сягає 510 км.

Топові версії моделі непогано оснащені Фото: autohome.com.cn

Дорожчі версії оснащені більш традиційною літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю на 64 кВт∙год і здатні подолати до 610 км без підзарядки.

