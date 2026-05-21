Довговічна і заряджається за 3 хвилини: у Китаї створили проривну батарею для електрокарів

Китайська академія наук розробила нову твердотілу батарею для електромобілів. Вона безпечна, довговічна і дуже швидко заряджається.

Нова твердотіла батарея уже пройшла серію випробувань та продемонструвала дуже непогані результати. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як стало відомо з наукових публікацій Інституту дослідження металів при Китайській академії наук, у батареї в якості твердого електроліту використали полівініліденфторид — високореактивний термопластичний фторполімер. Цей матеріал відомий своїми стійкістю до окислення та іонною провідністю.

Дослідники вже добилися питомої густини енергії на рівні 451,5 Вт∙год на 1 кг ваги. Для порівняння: у традиційних літій-іонних батарей цей показник не перевищує 250-300 Вт∙год на кг.

До того ж, твердотілі акумулятори показали себе безпечними — витримали прокол цвяхом та випробування високими температурами. Саме завдяки можливості переносити сильний нагрів батарея здатна підтримувати надшвидку зарядку потужністю 2 Мегавати, яка триває усього три хвилини.

А ще нова твердотіла батарея довговічна, адже після 700 циклів зарядки-розрядки вона зберегла 81,9% початкової ємності.

