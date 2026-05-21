Долговечная и заряжается за 3 минуты: в Китае создали прорывную батарею для электрокаров

Китайская академия наук разработала новую твердотельную батарею для электромобилей. Она безопасна, долговечна и очень быстро заряжается.

Новая твердотельная батарея уже прошла серию испытаний и продемонстрировала очень неплохие результаты. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как стало известно из научных публикаций Института исследования металлов при Китайской академии наук, в батарее в качестве твердого электролита использовали поливинилиденфторид — высокореактивный термопластичный фторполимер. Этот материал известен своими стойкостью к окислению и ионной проводимостью.

Исследователи уже добились удельной плотности энергии на уровне 451,5 Вт∙ч на 1 кг веса. Для сравнения: у традиционных литий-ионных батарей этот показатель не превышает 250-300 Вт∙ч на кг.

К тому же, твердотельные аккумуляторы показали себя безопасными — выдержали прокол гвоздем и испытания высокими температурами. Именно благодаря возможности переносить сильный нагрев батарея способна поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 2 Мегаватта, которая длится всего три минуты.

А еще новая твердотельная батарея долговечна, ведь после 700 циклов зарядки-разрядки она сохранила 81,9% первоначальной емкости.

