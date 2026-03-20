Заряжается за 11 минут: электрокары BAIC получат недорогую батарею без лития

Электромобили BAIC вскоре начнут комплектовать инновационными натриевыми батареями. Они недорогие, не боятся морозов и быстро заряжаются.

Натрий-ионные батареи BAIC находятся на финальном этапе разработки, однако дату запуска их в производство не называют. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Главная особенность этих батарей в том, что вместо лития в них используется натрий. Он гораздо более распространен, а значит и дешевле, поэтому стоимость аккумуляторов значительно ниже. Инженеры BAIC уже зарегистрировали 20 патентов по этой технологии и завершили разработку первой модели батареи.

В BAIC на данный момент смогли добиться плотности энергии в 170 Вт∙ч на кг — почти на уровне литий-ионных аккумуляторов. К тому же, натриевые батареи могут работать в диапазоне температур от -40 до +60 градусов по Цельсию. Они неплохо выдерживают сильный мороз и сохраняют 92% заряда при длительном простое на холоде.

Высокие температуры также хорошо переносятся: на испытаниях нагрев до +200°С не привел к пожару. Поэтому натрий-ионные батареи BAIC можно заряжать током мощностью 400 кВт в быстром режиме — за 11 минут.

