Заряджається за 11 хвилин: електрокари BAIC отримають недорогу батарею без літію
Електромобілі BAIC невдовзі почнуть комплектувати інноваційними натрієвими батареями. Вони недорогі, не бояться морозів і швидко заряджаються.
Натрій-іонні батареї BAIC перебувають на фінальному етапі розробки, проте дату запуску їх у виробництво не називають. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Головна особливість цих батарей у тому, що замість літію в них використовується натрій. Він значно більш розповсюдженіший, а отже і дешевший, тому вартість акумуляторів значно нижча. Інженери BAIC уже зареєстрували 20 патентів щодо цієї технології та завершили розробку першої моделі батареї.Важливо
У BAIC наразі змогли добитися густини енергії в 170 Вт∙год на кг — майже на рівні літій-іонних акумуляторів. До того ж, натрієві батареї можуть працювати в діапазоні температур від -40 до +60 градусів за Цельсієм. Вони непогано витримують сильний мороз та зберігають 92% заряду при тривалому простої на холоді.
Високі температури також добре переносяться: на випробуваннях нагрів до +200° С не призвів до пожежі. Тому натрій-іонні батареї BAIC можна заряджати струмом потужністю 400 кВт у швидкому режимі — за 11 хвилин.
