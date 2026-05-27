Первый электрокроссовер с полутвердотельной батареей поступил в продажу за $13 600 (фото)

Новый электромобиль MG 4X выходит на рынок. Недорогой кроссовер впервые в мире получил инновационную полутвердотельную батарею, а его запас хода достигает 610 км.

Электрокроссовер MG 4X начали продавать в Китае, однако модель планируют экспортировать, ведь родственный хэтчбек MG 4 Urban уже продают в Европе. О новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Цена MG 4X составляет от 92 800 до 116 800 юаней ($13 600 — 17 200). 4,5-метровый кроссовер отличается обтекаемым дизайном с раскосыми фарами.

Электрокроссовер первым в мире получил полутвердотельную батарею Фото: autohome.com.cn

В салоне MG 4X 2026 установили цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Топовая версия кроссовера оснащена панорамной крышей, электроприводом двери багажника, обогревом руля, а также электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем сидений. Кроме того, предлагаются две различные системы полуавтономного движения.

Электромобиль MG 4X вышел на рынок в версиях мощностью 170 и 204 л. с. Базовый вариант — первый электрокроссовер в мире с полутвердотельной батареей. Ее емкость составляет 53,9 кВт∙ч, а запас хода достигает 510 км.

Топовые версии модели неплохо оснащены Фото: autohome.com.cn

Более дорогие версии оснащены более традиционной литий-железо-фосфатной (LFP) батареей на 64 кВт∙ч и способны преодолеть до 610 км без подзарядки.

