Цена $16 200 и большой багажник: на рынок выходит электрокар Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)

Новый Volkswagen ID.Unyx 07 поступает в продажу. Доступный электрокар имеет большой багажник, а его запас хода составляет 558 км.

Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 начали продавать в Китае по цене от 109 900 юаней ($16 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Volkswagen ID.Unyx 07 стал первой моделью на новой платформе
Именно в Китае на совместном предприятии с Xpeng производят новый Volkswagen ID.Unyx 07. Это представитель нового семейства недорогих моделей.

Запас хода Volkswagen ID.Unyx 07 составляет 558 км.
Лифтбек с виду очень напоминает знакомый украинцам электрокроссовер VW ID.Unyx. У него раскосые фары, изогнутый капот и рельефные боковины. Авто имеет пластиковый обвес и увеличенный клиренс.

Впрочем, платформа Volkswagen ID.Unyx 07 иная — это первая модель на новой электрической архитектуре СЕА.

На передней панели установлены три экрана
Габариты Volkswagen ID.Unyx 07 2026:

  • длина — 4853 мм;
  • ширина — 1852 мм;
  • высота — 1566 мм;
  • колесная база — 2826 мм.
Бюджетный электрокар неплохо оснащен
В салоне на передней панели установлено три экрана, также есть проекция на лобовое стекло. Объем багажника составляет 711-1580 л.

Новый Volkswagen ID.Unyx 07 довольно богато оснащен — в "базе" есть матричные фары, 19-дюймовые диски, панорамная крыша, акустика с 12 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Объем багажника составляет 711-1580 л
Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 дебютировал в 231-сильной заднеприводной версии с батареей емкостью 60 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч, а запас хода составляет 558 км.

