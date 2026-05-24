Ціна $16 200 і великий багажник: на ринок виходить електрокар Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)

Новий Volkswagen ID.Unyx 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 км.

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 почали продавати в Китаї за ціною від 109 900 юанів ($16 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Volkswagen ID.Unyx 07 став першою моделлю на новій платформі Фото: Volkswagen

Саме у Китаї на спільному підприємстві з Xpeng виробляють новий Volkswagen ID.Unyx 07. Це представник нового сімейства недорогих моделей.

Запас ходу Volkswagen ID.Unyx 07 становить 558 км Фото: Volkswagen

Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер VW ID.Unyx. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіс та збільшений кліренс.

Утім, платформа Volkswagen ID.Unyx 07 інакша – це перша модель на новій електричній архітектурі СЕА.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID.Unyx 07 2026:

довжина – 4853 мм;

ширина – 1852 мм;

висота – 1566 мм;

колісна база – 2826 мм.

Відео дня

Бюжєетний електрокар непогано оснащений Фото: Volkswagen

У салоні на передній панелі встановлено три екрани, також є проєкція на лобове скло. Об’єм багажника становить 711-1580 л.

Важливо

Volkswagen показав недорогий аналог Jetta з витратою 2,8 л на 100 км (фото)

Новий Volkswagen ID.Unyx 07 доволі багато оснащений – у "базі" є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика з 12 динаміками, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

Об'єм багажника складає 711-1580 л Фото: CarNewsChina

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 дебютував у 231-сильній задньопривідній версії з батареєю ємністю 60 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год, а запас ходу складає 558 км.

До речі, нещодавно презентували новий Volkswagen Polo, який став електромобілем.

Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер BYD із запасом ходу 630 км.