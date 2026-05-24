Ціна $16 200 і великий багажник: на ринок виходить електрокар Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)
Новий Volkswagen ID.Unyx 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 км.
Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 почали продавати в Китаї за ціною від 109 900 юанів ($16 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Саме у Китаї на спільному підприємстві з Xpeng виробляють новий Volkswagen ID.Unyx 07. Це представник нового сімейства недорогих моделей.
Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер VW ID.Unyx. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіс та збільшений кліренс.
Утім, платформа Volkswagen ID.Unyx 07 інакша – це перша модель на новій електричній архітектурі СЕА.
Габарити Volkswagen ID.Unyx 07 2026:
- довжина – 4853 мм;
- ширина – 1852 мм;
- висота – 1566 мм;
- колісна база – 2826 мм.
У салоні на передній панелі встановлено три екрани, також є проєкція на лобове скло. Об'єм багажника становить 711-1580 л.
Новий Volkswagen ID.Unyx 07 доволі багато оснащений – у "базі" є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика з 12 динаміками, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.
Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 дебютував у 231-сильній задньопривідній версії з батареєю ємністю 60 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год, а запас ходу складає 558 км.
