Ціна $17 500 і запас ходу 630 км: у продаж надходить сімейний електрокросовер BYD (фото)

Новий BYD Atto 3 третього покоління виходить на ринок. Недорогий електрокросовер став більшим і потужнішим, а його запас ходу зріс.

Електромобіль BYD Atto 3 почали продавати в Китаї за ціною від 119 900 юанів ($17 500), а пізніше модель повинна з'явитися і на європейському ринку, адже її попереднє покоління там представлене. Подробиці електрокара розкрили на сайті CarNewsChina.

Електрокросовер підріс до 4,66 м завдовжки Фото: CarNewsChina

Дизайн BYD Atto 3 змінився і став більш гранчастим. У кросовера високий капот та розкосі фари. Крім того, він суттєво підріс у розмірах.

Габарити BYD Atto 3 2026:

довжина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

висота — 1675 мм;

колісна база — 2770 мм.

У салоні встановили два екрани і проєкцію на лобове скло Фото: CarNewsChina

У салоні BYD Atto 3 встановлено два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Електрокросовер став просторішим та має тепер два багажники — 750-літровий основний та 180-літровий передній. Примітно, що обидва вони мають кришки з електроприводом.

Відео дня

У топовій версії передні сидіння мають електропривід і вентиляцію Фото: CarNewsChina

Базова комплектація також включає 18-дюймові диски, аудіосистему з 16 динаміками, холодильник і підігрів крісел. Топова версія електрокара додає систему напівавтономного руху, адаптивні амортизатори, холодильник, обігрів керма, електропривід та вентиляцію сидінь.

Важливо

Новий позашляховик BYD вміє їздити на трьох колесах та не потребує домкрата (відео)

Новий BYD Atto 3 виходить на ринок у двох задньопривідних модифікаціях:

272 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;

326 к. с., максимальні 190 км/год, батарея ємністю 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.

Об'єм багажника BYD Atto 3 становить 750 л Фото: CarNewsChina Спереду є 180-літровий відсік Фото: CarNewsChina

До того ж, електрокар підтримує надшвидку зарядку батареї за 9 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль BYD спеціально для Європи.

Також ми повідомляли, що флагманський електрокросовер BYD має ажіотажний попит.