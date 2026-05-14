Конкурент Tesla і Toyota Yaris: BYD створила перший електромобіль спеціально для Європи

Китайська корпорація BYD, один із найбільших у світі виробників електромобілів, гібридів і акумуляторних батарей, вирішила завоювати європейський ринок і зайшла з козирів, представивши модель, створену спеціально для Європи.

Йдеться про автомобіль BYD Dolphin G, суперміні сегмента "B". Його запуск на британському ринку відбудеться вже в липні цього року на фестивалі швидкості в Гудвуді, повідомляє Auto Express.

За словами виконавчого віце-президента BYD Стелли Лі, у майбутньому малолітражні та середньорозмірні автомобілі BYD розроблятимуть у Європі для Європи.

Вона зазначила, що в Китаї "немає інтересу" до моделі Dolphin G, а ось європейцям він буде цікавий.

"У майбутньому ми матимемо дедалі більше і більше продуктів, заснованих на європейських смаках і потребах споживачів, і розроблених тут, на місці", — підкреслила Лі.

Відео дня

Чим примітний BYD Dolphin G

Dolphin G займає той же сегмент малолітражних автомобілів, що й Atto 2, але на відміну від цього позашляховика, G буде п'ятидверним хетчбеком.

Він побудований на базі новітньої плагін-гібридної технології BYD DM п'ятого покоління. Вона поєднує 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із переднім електродвигуном, пропонуючи послідовний і паралельний гібридні режими.

Система забезпечує розрахункову потужність 262 к. с., запас ходу на електротязі за циклом WLTP становить близько 90 км, а комбінований запас ходу перевищує 1000 км. Витрата палива — всього 1,8 л/100 км.

Для успіху в Європі BYD пішла на значні компроміси в інтер'єрі. Фізичні кнопки та регулятори залишилися на центральній консолі, а проекційний дисплей розташований перед водієм. Обидві ці функції європейські водії незмінно віддають перевагу повністю сенсорним інтерфейсам.

Приблизно 4,3 метра завдовжки та 1,8 метра завширшки Dolphin G помітно більший за Toyota Yaris (близько 3,9 метра), тобто "більший", а не такий, що відповідає європейським габаритам.

Важливо відзначити, що, будучи гібридом, що підключається, а не чистим електромобілем, нова модель уникає компенсаційних мит у розмірі до 38%, введених ЄС на китайські електромобілі, що зберігає цінову перевагу BYD. Ціна поки що не розголошується, але, за оцінками, стартова ціна в Європі становитиме понад 25 000 євро.

В Європі Dolphin G поповнить зростаючий модельний ряд гібридів BYD, до якого вже входять Seal U DM-i, Seal 6 DM-i і Atto 2 DM-i, поряд з моделями під брендом Denza, такими як B5 з повним приводом і Z9 GT.

BYD — тиха китайська експансія

У перспективі BYD планує виробляти Dolphin G на своєму новому заводі в Сегеді, Угорщина, що значно знизить кінцеву ціну і свідчитиме про довгострокову прихильність європейському ринку.

Наразі будівництво заводу добігає кінця, а паралельно корпорація створює науково-дослідний центр у Будапешті, який працюватиме над європейськими автомобілями.

Початкова продукція заводу в Угорщині включатиме Dolphin Surf і Atto 2, а Dolphin G очікується пізніше. Такий підхід відображає раніше використовувану стратегію BYD з Atto 2 DM-i, який був запущений в Європі до свого введення на китайському внутрішньому ринку.

Нагадаємо, компанія Audi показала інтер'єр свого найбільшого і найдорожчого позашляховика.

Також повідомлялося, що флагманський кросовер BYD користується ажіотажним попитом.