Розкіш на колесах: Audi показав салон найбільшого і найдорожчого позашляховика (відео)

Німецький автомобільний бренд Audi продемонстрував інтер'єр Audi Q9, свого першого великого повнорозмірного позашляховика, який піде в серію вже наступного року. Екстер'єр авто концерн поки що маскує.

Audi Q9 — це спроба Audi створити розкішний салон на колесах, здатний переманити покупців у BMW X7, Mercedes GLS і Cadillac Escalade, пише Carscoops.

Про плани Audi випустити на ринок великий трирядний позашляховик повідомлялося ще кілька років тому. Після того, як Q7, теж трирядний, відмінно себе зарекомендував, виробники задумалися не тільки про розміри нової моделі, а й про підвищений рівень комфорту, щоб зробити її конкурентоспроможною з автомобілями преміум-класу BMW X7 і Mercedes GLS.

Уже відомо, що Audi Q9 створювався з урахуванням потреб США і Близького Сходу. Він орієнтований на люкс, а це означає, що зможе похвалитися безліччю розкішних елементів і гаджетами, які зроблять модель ще комфортнішою і "розумнішою".

Відео дня

Зокрема, двері авто відчиняються дистанційно за допомогою телефону, мультимедійної системи MMI, під час натискання на пряжку ременя безпеки або педалі гальма. Завдяки широкому куту відкриття, сідати в автомобіль завжди легко, чи то з важкими сумками, чи то з коляскою.

Система оснащена безліччю датчиків, які запобігатимуть зіткненню з людьми або сусідніми авто. Крім того, датчики кругового огляду з функцією виявлення перешкод зупиняє двері, якщо для їхнього відкриття недостатньо місця, що особливо корисно на тісних парковках.

Автомобіль буде з шістьма і сімома сидіннями, хоча флагманською все ж виступає шестимісна версія. У ній середній ряд сидінь замінений парою регульованих капітанських крісел із підігрівом, вентиляцією та електричним керуванням. В Audi стверджують, що це компонування натхненне кріслами бізнес-класу в літаках.

Передні крісла в новому позашляховику теж розраховані на максимальну зручність: у них додано функції масажу та додаткову вентиляцію.

Якщо потрібно перевозити велику родину, розробники радять звернути увагу на семимісну модель. Усі три сидіння в другому ряду можуть бути оснащені дитячими кріслами.

Спинки сидінь третього ряду можна складати окремо за допомогою електроприводу — це зручно для тих, кому потрібно швидко перемикатися між положенням сидячи та багажним відділенням.

Приладова панель зберегла звичне для Audi компонування з великою кількістю екранів, включно з дисплеєм для пасажира.

Фото: Audi

Розробники оновили і центральну консоль, на якій будуть два бездротових зарядних пристрої для телефонів і підстаканники, куди зможуть поміститися навіть великі пляшки.

У Audi Q9 — великий панорамний дах площею 1,5 квадратних метра, окремі секції якого можна зробити непрозорими одним натисканням кнопки. Стандартне багатошарове скло з покриттям відбиває інфрачервоне світло і блокує понад 99,5% УФ-випромінювання, тому шторка більше не потрібна.

Коли автомобіль припарковано, дах автоматично стає непрозорим, щоб запобігти загляданню всередину. Під час повторного запуску автомобіля автоматично відновлюються останні налаштування.

Фото: Audi

В авто інтегроване кольорове підсвічування з 84 світлодіодами та 30 кольорами на вибір.

Новизна нової моделі і в тому, що дизайнери Audi відмовилися від глянсового чорного оздоблення. Замість цього в Q9 використовуються текстуровані поверхні, матові матеріали, деревина з відкритими порами і високоякісні тканини, включаючи оббивку з суміші вовни альпаки, мікрофібру Dinamica, шкіру і суміші штучної шкіри, а також тонку шкіру наппа.

Фото: Audi

Додамо, що у авто збільшена колісна база (3124 мм проти 2997 мм у Q7. Двигуни, імовірно, мають являти собою поєднання потужних V6 і V8.

Що стосується ціни, то вона стартує з $90 тисяч, хоча найдорожчий Q7 коштує $83 тисячі.

Виробляти авто будуть у Словаччині, але сам позашляховик, як уже говорилося, більше орієнтований на США і Близький Схід.

Світова прем'єра Audi Q9 запланована на літо 2026 року.

Раніше ми писали, який вигляд і чим примітний автомобіль президента США.

Також повідомлялося, що Audi відтворила рекордний 16-циліндровий спорткар 1930-х.