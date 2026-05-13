Роскошь на колесах: Audi показал салон самого большого и дорогого внедорожника (видео)

Немецкий автомобильный бренд Audi продемонстрировал интерьер Audi Q9, своего первого большого полноразмерного внедорожника, который пойдет в серию уже в следующем году. Экстерьер авто концерн пока маскирует.

Audi Q9 — это попытка Audi создать роскошный салон на колесах, способный переманить покупателей у BMW X7, Mercedes GLS и Cadillac Escalade, пишет Carscoops.

О планах Audi выпустить на рынок большой трирядный внедорожник сообщалось еще несколько лет назад. После того, как Q7, тоже трехрядный, отлично себя зарекомендовал, производители задумались не только о размерах новой модели, но и о повышенном уровне комфорта, чтобы сделать ее конкурентноспособной с автомобилями премиум-класса BMW X7 и Mercedes GLS.

Уже известно, что Audi Q9 создавался с учетом потребностей США и Ближнего Востока. Он ориентирован на люкс, а это значит, что сможет похвастаться множеством роскошных элементов и гаджетами, которые сделают модель еще более комфортной и "умной".

В частности, двери авто открываются дистанционно с помощью телефона, мультимедийной системы MMI, при нажатии на пряжку ремня безопасности или педали тормоза. Благодаря широкому углу открытия, садиться в автомобиль всегда легко, будь то с тяжелыми сумками или коляской.

Система оснащена множеством датчиков, которые будут предотвращать столкновения с людьми или соседними авто. Кроме того, датчики кругового обзора с функцией обнаружения препятствий останавливает дверь, если для ее открытия недостаточно места, что особенно полезно на тесных парковках.

Автомобиль будет с шестью и семью сидениями, хотя флагманской все же выступает шестиместная версия. В ней средний ряд сидений заменен парой регулируемых капитанских кресел с подогревом, вентиляцией и электрическим управлением. В Audi утверждают, что эта компоновка вдохновлена ​​креслами бизнес-класса в самолетах.

Передние кресла в новом внедорожнике тоже рассчитаны на максимальное удобство: в них добавлены функции массажа и дополнительная вентиляция.

Если нужно перевозить большую семью, разработчики советуют обратить внимание на семиместную модель. Все три сиденья во втором ряду могут быть оснащены детскими креслами.

Спинки сидений третьего ряда можно складывать по отдельности с помощью электропривода — это удобно для тех, кому нужно быстро переключаться между положением сидя и багажным отделением.

Приборная панель сохранила привычную для Audi компоновку с большим количеством экранов, включая дисплей для пассажира.

Фото: Audi

Разработчики обновили и ​​центральную консоль, на которой будут два беспроводных зарядных устройства для телефонов и подстаканники, куда смогут поместиться даже большие бутылка.

У Audi Q9 — большая панорамная крыша площадью 1,5 квадратных метра, отдельные секции которой можно сделать непрозрачными одним нажатием кнопки. Стандартное многослойное стекло с покрытием отражает инфракрасный свет и блокирует более 99,5% УФ-излучения, поэтому шторка больше не нужна.

Когда автомобиль припаркован, крыша автоматически становится непрозрачной, чтобы предотвратить заглядывание внутрь. При повторном запуске автомобиля автоматически восстанавливаются последние настройки.

Фото: Audi

В авто интегрирована цветная подсветка с 84 светодиодами и 30 цветами на выбор.

Новизна новой модели и в том, что дизайнеры Audi отказались от глянцевой черной отделки. Вместо этого в Q9 используются текстурированные поверхности, матовые материалы, древесина с открытыми порами и высококачественные ткани, включая обивку из смеси шерсти альпаки, микрофибру Dinamica, кожу и смеси искусственной кожи, а также тонкую кожу наппа.

Фото: Audi

Добавим, что у авто увеличена колесная база (3124 мм против 2997 мм у Q7. Двигатели, предположительно, должны представлять собой сочетание мощных V6 и V8.

Что касается цены, то она стартует с $90 тысяч, хотя самый дорогой Q7 стоит $83 тысячи.

Производить авто будут в Словакии, но сам внедорожник, как уже говорилось, больше ориентирован на США и Ближний Восток.

Мировая премьера Audi Q9 запланирована на лето 2026 года.

