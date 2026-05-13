"Зверь" Трампа уже замечен в Пекине: чем уникален автомобиль президента США (видео)

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин 14 мая его кортеж уже движется по китайской столице.

13 мая на одной из пекинских автомагистралей были замечены два черных внедорожника с тонированными окнами и номерами правительства США, что свидетельствует о начале интенсивного усиления мер безопасности в преддверии самого важного дипломатического события года – саммита Китай-США, сообщает South China Morning Post.

Китайские социальные сети полны изображений бронированных автомобилей Suburban Секретной службы США, которые долгое время служили основными внедорожниками для президентского кортежа, рядом с лимузином президента США, прозванным "Зверем".

Это авто является центральным элементом кортежа главы Белого дома. Оно было специально построено для президента США и считается передвижной крепостью.

На некоторых изображениях были указаны данные номерного знака автомобиля – D01290 – что вызвало шутки в интернете о том, имеют ли эти автомобили разрешения на движение по дорогам Пекина.

С 1 мая несколько самолетов C-17 Globemaster III ВВС США приземлились в Пекинском международном аэропорту, доставив специализированную инфраструктуру для президентского визита, включая бронированные автомобили, средства связи Секретной службы и передовые группы федеральной безопасности.

Лимузин №1: что известно об авто президента США

Большинство технических характеристик автомобиля держатся в секрете, но разные автомобильные издания, которые писали о лимузине президента США, позволяют получить общую картину.

"Зверь" находится в эксплуатации с 2018 года, и хотя на нем красуется эмблема Cadillac, это, пожалуй, единственное, что его объединяет с любым автомобилем, который можно купить у дилера Car Pro Cadillac. Созданный General Motors под руководством Секретной службы США, "Зверь" больше похож на передвижную крепость, чем на роскошный седан.

Вес авто — от 7 до 9 тонн. Он построен на модифицированной платформе среднетоннажного грузовика, сообщает Car Pro. "Зверю", также известному как Cadillac One, требуется 15 секунд, чтобы разогнаться до 60 миль в час.

Кузов автомобиля состоит из нескольких слоев стальной, алюминиевой, керамической и композитной брони толщиной в несколько дюймов. По заверениям разработчиков, его двери такие же тяжелые, как у Boeing 757. Днище отделано бронированными пластинами для защиты от потенциальных взрывов бомб.

Окна авто сделаны из пуленепробиваемого стекла толщиной около 13 см и способны остановить пулю калибра 44 Magnum, а шины — из военной резины, способной продолжать движение даже при проколе.

"Зверь" напичкан гаджетами в стиле Джеймса Бонда, среди которых, как полагают, дымовые завесы и дверные ручки, запрограммированные на подачу электрического тока напряжением 120 вольт для отпугивания нападающих. Также сообщается, что он может создавать масляное пятно, чтобы вывести вражеские машины из-под контроля.

На борту, по слухам, находятся помповые ружья, реактивные гранаты, приборы ночного видения и гранаты со слезоточивым газом.

Интерьер автомобиля отделан высококачественной кожей. Пассажирский салон герметичен и защищен от химических и биологических атак. В нем хранится аварийный запас кислорода, а также банк крови с группой крови президента.

Системы связи позволяют главе государства оставаться на связи в любой точке мира, а защищенные телефонные и информационные каналы связи встроены непосредственно в салон. Президент сможет передавать коды, необходимые для запуска ядерного оружия изнутри "Зверя" в случае чрезвычайной ситуации.

20-сантиметровые кузовные панели и усиленное шасси придают лимузину ощущение танковой езды, поэтому подвеска спроектирована так, чтобы выдерживать огромный вес, не превращая каждую выбоину в катастрофу.

Его дизельный V8 — один из немногих подтвержденных компонентов — обеспечивает крутящий момент, необходимый для перемещения всей этой массы. Точный расход топлива не известен, но, как пишет Spy Scape, "Зверь" расходует галлон топлива (3,7 л) на каждые четыре мили (6,4 км).

Снаружи "Зверь" выглядит как слегка увеличенный седан Cadillac. Это сделано намеренно. Цель состоит в том, чтобы сохранить ощущение "нормальности" и не привлекать повышенного внимания.

Лимузин вмещает до семи человек, поэтому рядом с президентом всегда находятся помощники. Основной персонал, включая военного врача главы государства, обычно следует за ним на одном из трех отдельных внедорожников, известных как "машина управления".

Как перевозят президентский кортеж

Эволюция "Зверя" как результат горького опыта

После убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году Секретная служба отказалась от кабриолетов и начала герметизировать президентские автомобили броней. Каждое последующее поколение становилось все более совершенным.

В каждом президентском кортеже есть как минимум два одинаковых "Зверя" с совпадающими номерными знаками, поэтому злоумышленники не могут быть на 100% уверены, в каком автомобиле находится президент, а в каком — подставное лицо. Во время инаугурации президента Джо Байдена в самом грандиозном кортеже было задействовано семь "Зверей".

Cadillac One обычно обновляется каждые несколько лет новыми гаджетами и устройствами, поэтому, по оценкам, 16-20 старых моделей все еще находятся в эксплуатации.

Президентский Cadillac оценивается в $1,5 миллиона, но, как говорят, GM потратила $15 миллионов на исследования и разработки для "Зверя" Дональда Трампа 2018 года.

