"Звір" Трампа вже помічений у Пекіні: чим унікальний автомобіль президента США (відео)

Напередодні візиту президента США Дональда Трампа в Пекін 14 травня його кортеж уже рухається китайською столицею.

13 травня на одній із пекінських автомагістралей було помічено два чорні позашляховики з тонованими вікнами і номерами уряду США, що свідчить про початок інтенсивного посилення заходів безпеки напередодні найважливішої дипломатичної події року — саміту Китай-США, повідомляє South China Morning Post.

Китайські соціальні мережі сповнені зображень броньованих автомобілів Suburban Секретної служби США, які тривалий час слугували основними позашляховиками для президентського кортежу, поруч із лімузином президента США, прозваним "Звіром".

Це авто є центральним елементом кортежу глави Білого дому. Воно було спеціально створене для президента США і вважається пересувною фортецею.

На деяких зображеннях були вказані дані номерного знака автомобіля — D01290 — що викликало жарти в інтернеті про те, чи мають ці автомобілі дозволи на рух дорогами Пекіна.

З 1 травня кілька літаків C-17 Globemaster III ВПС США приземлилися в Пекінському міжнародному аеропорту, доставивши спеціалізовану інфраструктуру для президентського візиту, включно з броньованими автомобілями, засобами зв'язку Секретної служби і передовими групами федеральної безпеки.

Лімузин №1: що відомо про авто президента США

Більшість технічних характеристик автомобіля тримають у секреті, але різні автомобільні видання, які писали про лімузин президента США, дають змогу отримати загальну картину.

"Звір" перебуває в експлуатації з 2018 року, і хоча на ньому красується емблема Cadillac, це, мабуть, єдине, що його об'єднує з будь-яким автомобілем, який можна купити у дилера Car Pro Cadillac. Створений General Motors під керівництвом Секретної служби США, "Звір" більше схожий на пересувну фортецю, ніж на розкішний седан.

Вага авто — від 7 до 9 тонн. Він побудований на модифікованій платформі середньотоннажної вантажівки, повідомляє Car Pro. "Звірові", також відомому як Cadillac One, потрібно 15 секунд, щоб розігнатися до 60 миль на годину.

Кузов автомобіля складається з декількох шарів сталевої, алюмінієвої, керамічної та композитної броні завтовшки в кілька дюймів. За запевненням розробників, його двері такі ж важкі, як у Boeing 757. Днище оброблено броньованими пластинами для захисту від потенційних вибухів бомб.

Вікна авто зроблені з куленепробивного скла завтовшки близько 13 см і здатні зупинити кулю калібру 44 Magnum, а шини — з військової гуми, здатної продовжувати рух навіть у разі проколу.

"Звір" нафарширований гаджетами в стилі Джеймса Бонда, серед яких, як вважають, димові завіси і дверні ручки, запрограмовані на подачу електричного струму напругою 120 вольт для відлякування нападників. Також повідомляється, що він може створювати масляну пляму, щоб вивести ворожі машини з-під контролю.

На борту, за чутками, знаходяться помпові рушниці, реактивні гранати, прилади нічного бачення і гранати зі сльозогінним газом.

Інтер'єр автомобіля оздоблений високоякісною шкірою. Пасажирський салон герметичний і захищений від хімічних і біологічних атак. У ньому зберігається аварійний запас кисню, а також банк крові з групою крові президента.

Системи зв'язку дають змогу главі держави залишатися на зв'язку в будь-якій точці світу, а захищені телефонні та інформаційні канали зв'язку вбудовані безпосередньо в салон. Президент зможе передавати коди, необхідні для запуску ядерної зброї зсередини "Звіра" в разі надзвичайної ситуації.

20-сантиметрові кузовні панелі і посилене шасі надають лімузину відчуття танкової їзди, тому підвіска спроєктована так, щоб витримувати величезну вагу, не перетворюючи кожну вибоїну на катастрофу.

Його дизельний V8 — один із небагатьох підтверджених компонентів — забезпечує крутний момент, необхідний для переміщення всієї цієї маси. Точна витрата палива не відома, але, як пише Spy Scape, "Звір" витрачає галон палива (3,7 л) на кожні чотири милі (6,4 км).

Зовні "Звір" виглядає як злегка збільшений седан Cadillac. Це зроблено навмисно. Мета полягає в тому, щоб зберегти відчуття "нормальності" і не привертати підвищеної уваги.

Лімузин вміщує до семи осіб, тому поруч із президентом завжди перебувають помічники. Основний персонал, включно з військовим лікарем глави держави, зазвичай рухається за ним на одному з трьох окремих позашляховиків, відомих як "машина управління".

Як перевозять президентський кортеж

Еволюція "Звіра" як результат гіркого досвіду

Після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді 1963 року Секретна служба відмовилася від кабріолетів і почала герметизувати президентські автомобілі бронею. Кожне наступне покоління ставало дедалі досконалішим.

У кожному президентському кортежі є щонайменше два однакових "Звіра" з аналогічними номерними знаками, тож зловмисники не можуть бути на 100% впевненими, в якому автомобілі перебуває президент, а в якому — підставна особа. Під час інавгурації президента Джо Байдена в найграндіознішому кортежі було задіяно сім "Звірів".

Cadillac One зазвичай оновлюється кожні кілька років новими ґаджетами та пристроями, тому, за оцінками, 16-20 старих моделей все ще перебувають в експлуатації.

Президентський Cadillac оцінюють у $1,5 мільйона, але, як кажуть, GM витратила $15 мільйонів на дослідження і розробки для "Звіра" Дональда Трампа 2018 року.

