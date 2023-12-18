Невідоме авто протаранило кортеж Байдена, — ЗМІ (відео)
Автомобіль в'їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента США Джо Байдена. Лідер Білого дому в безпеці.
У неділю, 17 грудня, невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США Джо Байдена у штаті Делавер, коли сім'я американського лідера залишала передвиборчий штаб. Президент і перша леді не постраждали. Про це повідомляє видання Reuters.
Згідно зі свідченнями очевидців, за даними джерела, сріблястий седан із номерами Делавера зіткнувся з припаркованим позашляховиком, що забезпечував охорону кортежу президента, у момент, коли Джо Байден прямував від передвиборчого штабу до свого броньованого автомобіля. Інцидент стався в центрі міста Вілмінгтон о 20:07 у неділю.
Після зіткнення седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті, проте співробітники служби безпеки швидко оточили його. Агенти пригрозили зброєю водієві та підняти руки вгору.
Байдена посадили в автомобіль, де вже перебувала його дружина, і швидко доставили їх до їхнього будинку у Вілмінгтоні.
Повідомляють, що подружжя в безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.
Нагадаємо, що у Словаччині, поруч із населеним пунктом Даргов, перекинувся автобус із 53 пасажирами, які прямували в Україну, і двома водіями. Зареєстровано дев'ять постраждалих, серед них діти.
А на початку жовтня автобус з українцями впав з естакади в районі Местре поблизу Венеції.
Також повідомлялося, що п'ятеро людей загинули, троє дістали травми внаслідок смертельної аварії в Італії.