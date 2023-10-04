П'ятеро українців загинули, троє поранені: з'явилися нові подробиці ДТП у Венеції (фото, відео)

У МЗС України підтвердили дані про загибель українців у Венеції. За словами речника Олега Ніколенка, дипломати встановлюють зв'язок із родичами потерпілих.

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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок аварії у Венеції, яка сталася 3 жовтня, є загиблі та постраждалі українці. Про це повідомляє "Бабель".

"Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються аварією, що сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції", — сказав дипломат журналістам.

Олег Ніколенко повідомив, що туристичний автобус із 40 пасажирами з'їхав з естакади і впав із висоти близько 30 метрів. Він підтвердив, що внаслідок аварії загинуло п'ятеро громадян України. Ще троє українців були поранені.

За словами спікера, українські консули контролюють надання допомоги громадянам України та взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з'ясувати всі обставини ДТП. Дипломати встановлюють зв'язок із родичами потерпілих.

Аварія у Венеції: що відомо

Нагадаємо, 3 жовтня на території материкового району Венеції Местре автобус транспортної компанії La Linea впав із мосту на проїжджу частину біля залізничних колій. Транспортний засіб був орендований туристами в кемпінгу. Аварія забрала життя 21 людини. Також відомо про 15 поранених.

В Італії автобус із туристами впав із мосту

Серед упізнаних жертв аварії є громадяни України, Німеччини та Італії. Посольство України в Римі підтвердило, що серед пасажирів автобуса були українці.

За даними журналістів, чотирирічна дівчинка і 50-річна жінка з України дістали серйозні опіки і перебувають у важкому стані.

П'ятеро українців загинули в ДТП у Венеції

Раніше, 6 вересня, ми повідомляли, що у Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько. 15-річна донька залишилася сиротою.