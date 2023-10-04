Пятеро украинцев погибли, трое ранены: появились новые подробности ДТП в Венеции (фото, видео)

В МИД Украины подтвердили данные о гибели украинцев в Венеции. По словам спикера Олега Николенко, дипломаты устанавливают связь с родственниками потерпевших.

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Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил, что в результате аварии в Венеции, произошедшей 3 октября, есть погибшие и пострадавшие украинцы. Об этом сообщает "Бабель".

"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции", — сказал дипломат журналистам.

Олег Николенко сообщил, что туристический автобус с 40 пассажирами съехал с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Он подтвердил, что в результате аварии погибло пятеро граждан Украины. Еще трое украинцев были ранены.

По словам спикера, украинские консулы контролируют оказание помощи гражданам Украины и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП. Дипломаты устанавливают связь с родственниками потерпевших.

Авария в Венеции: что известно

Напомним, 3 октября на территории материкового района Венеции Местре автобус транспортной компании La Linea упал с моста на проезжую часть возле железнодорожных путей. Транспортное средство было арендовано туристами в кемпинге. Авария унесла жизни 21 человека. Также известно о 15 раненных.

В Италии автобус с туристами упал с моста

Среди опознанных жертв аварии есть граждане Украины, Германии и Италии. Посольство Украины в Риме подтвердило, что среди пассажиров автобуса были украинцы.

По данным журналистов, четырехлетняя девочка и 50-летняя женщина из Украины получили серьезные ожоги и пребывают в тяжелом состоянии.

Пятеро украинцев погибли в ДТП в Венеции

Ранее, 6 сентября, мы сообщали, что в Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец. 15-летняя дочь осталась сиротой.