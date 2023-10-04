Автобус упал с моста: по меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП в Венеции (фото, видео)

По информации итальянских журналистов, разбитый автобус работал на метане, поэтому загорелся сразу после удара. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек.

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Авария произошла около 20:00 на автомагистрали А4 на территории Местре, пригороде Венеции, с эстакады упал автобус с людьми. Смертельные травмы получил 21 человек. Об этом сообщает ANSA.

Автобус во время спуска пробил ограждение и пролетел около 10 метров. Впоследствии транспортное средство упало на железнодорожные пути и загорелось.

На первых фото, сделанных с мобильных телефонов очевидцев, можно увидеть, что помощь еще не прибыла, но им были слышны сирены десятков транспортных средств, которые едут на место аварии. Также видно людей, которые рядом вокруг автобуса. Они не могли приблизиться к транспортному средству из-за сильного пламени.

"Много смертей, слишком много", — цитирует издание пожарного, который работал в зоне спасательных работ автобуса.

По информации издания, разбитый автобус, который работал на метане, загорелся сразу после удара. На месте работают специалисты экстренных служб. Прибыли машины скорой помощи. Местное управление здравоохранения Венеции активировало протокол "крупных чрезвычайных ситуаций", который предусматривает предоставление всех отделений неотложной помощи в больнице и вызов персонала на работу.

Фото: Reuters

На происшествие отреагировал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он назвал ДТП "апокалиптической сценой".

"Ужасная трагедия, апокалиптическая сцена, нет слов", — написал в Facebook глава города.

Фото: Reuters

Напомним, 19 сентября в Австрии перевернулся автобус. Среди пострадавших были украинцы. Международный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту по непонятным причинам перевернулся через ограждение. В результате погибла 19-летняя девушка, десятки людей были ранены.