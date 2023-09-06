Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

Украинка с детьми погибли в ДТП в Великобритании: 15-летняя дочь осталась сиротой (фото)

Авария, ДТП, Великобритания, сирота, погибла семья, беженцы
Фото: Скриншот | В Великобритании произошла смертельная авария с украинцами (иллюстративное изображение)

Произошла авария в Северном Йоркшире на участке дороги, который считается крайне опасным. За 7 месяцев до аварии дети потеряли еще и отца.

Related video

В Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец. Об этом сообщает Dailymail 5 сентября.

Произошло ДТП еще 3 сентября в Северном Йоркшире на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли. Участниками трагедии стали автомобили Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и пассажирский автобус, который двигался с ними в одном направлении.

Погибла 35-летняя Дарья Бартенева, а также двое ее детей — 6-летний сын Игорь Бартенев и 15-летняя падчерица Анастасия Бартенева, которые находились в транспортном средстве Vauxhall Meriva. Водитель автобуса и несколько пассажиров получили незначительные ранения.

Важно
В Румынии автобус с 45 украинцами попал в ДТП: среди пострадавших есть дети (фото, видео)
В Румынии автобус с 45 украинцами попал в ДТП: среди пострадавших есть дети (фото, видео)

Авария произошла на трассе, которая считается довольно опасной. Ранее там уже происходило огромное количество столкновений транспортных средств.

Авария, ДТП, Великобритания, сирота, погибла семья, беженцы Fullscreen
В Великобритании произошла смертельная авария с украинцами
Фото: Скриншот

Отец детей погиб в украинском ДТП еще в феврале 2023 года и в результате единственной выжившей из семьи осталась 15-летняя дочь.

Волонтерка Донна Чилкотт рассказала, что семью приютили в городе Рипон после начала полномасштабной войны в Украине, где их очень тепло приняло местное население. Женщина собрала более 8 тысяч фунтов для девочки, которая осталась полной сиротой.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а потом потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком заботится друг семьи", – написала Донна Чилкотт.

В настоящее время правоохранители собирают все доказательства по этому делу относительно виновников аварии.

Напомним, 9 июля сообщалось, что в польском городе Титусин произошло смертельное ДТП с автобусом, который перевозил украинцев. 33-летний мужчина скончался на месте, а еще два человека пострадало.