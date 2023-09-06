Українка з дітьми загинули в ДТП у Великобританії: 15-річна донька залишилася сиротою (фото)
Сталася аварія в Північному Йоркширі на ділянці дороги, яка вважається вкрай небезпечною. За 7 місяців до аварії діти втратили ще й батька.
У Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько. Про це повідомляє Dailymail 5 вересня.
Сталася ДТП ще 3 вересня в Північному Йоркширі на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі. Учасниками трагедії стали автомобілі Vauxhall Meriva, Toyota Aygo і пасажирський автобус, який рухався з ними в одному напрямку.
Загинула 35-річна Дарина Бартенєва, а також двоє її дітей — 6-річний син Ігор Бартенєв і 15-річна падчерка Анастасія Бартенєва, які перебували в транспортному засобі Vauxhall Meriva. Водій автобуса та кілька пасажирів дістали незначні поранення.
Аварія сталася на трасі, яка вважається досить небезпечною. Раніше там уже відбувалася величезна кількість зіткнень транспортних засобів.
Батько дітей загинув в українській ДТП ще в лютому 2023 року, і внаслідок цього єдиною вцілілою із сім'ї залишилася 15-річна донька.
Волонтерка Донна Чілкотт розповіла, що сім'ю прихистили в місті Ріпон після початку повномасштабної війни в Україні, де їх дуже тепло прийняло місцеве населення. Жінка зібрала понад 8 тисяч фунтів для дівчинки, яка залишилася повною сиротою.
"Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою сім'ю в ще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підлітком опікується друг родини", — написала Донна Чілкотт.
Наразі правоохоронці збирають усі докази у цій справі щодо винуватців аварії.
Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що в польському місті Тітусін сталася смертельна ДТП з автобусом, який перевозив українців. 33-річний чоловік помер на місці, а ще двоє людей постраждало.