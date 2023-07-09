У смертельному ДТП постраждали українці: у Польщі автобус в'їхав у фуру, — поліція

Водій, за результатами перевірки місцевих правоохоронців, був тверезим. Внаслідок аварії загинула 33-річна жінка, ще восьмеро українців були доставлені в лікарню.

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Вночі, о 01:52, у польському місті Титусін сталося смертельне ДТП. Автобус, що перевозив українців, в’їхав у фуру. Про це повідомили у соцмережах Люблінської поліції 9 липня.

У пості йдеться, що авто VW Crafter врізалося у припаркований на узбіччі тягач.

"33-річна особа загинула на місці. Постраждали дві людини", — додали польські правоохоронці.

Фото з місця смертельного ДТП у Польщі Фото: Люблінська поліція

Деталі ДТП, внаслідок якого у Польщі постраждали українці

Журналісти TVP поділилися подробицями щодо інциденту, що стався на дорозі № 12. Речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек проінформував, що український автобус їхав у бік кордону, коли сталася аварія.

Зі слів Фійолека, 33-річна пасажирка загинула на місці. Восьмеро українців були доставлені у лікарню, однак тілесні ушкодження зафіксували тільки у двох пасажирів.

"Згідно з висновками (полиції, — ред), 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з'ясовує подробиці події", — передали у польському ЗМІ.

За даними медіа, кілька годин після ДТП дорога була непроїзною, але зараз рух вже відновили.

Нагадаємо, у Польщі на прикордонному переході не випустили українця. Як відомо, причиною став його "паспорт", що складався лише з обкладинки та сторінки зі світлиною.

9 липня в Україну приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він разом з колегою Володимиром Зеленським відвідав костел святих Петра і Павла в Луцьку.