В смертельном ДТП пострадали украинцы: в Польше автобус въехал в фуру, — полиция

Водитель, по результатам проверки местных правоохранителей, был трезвым. В результате аварии погибла 33-летняя женщина, еще восемь украинцев были доставлены в больницу.

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Ночью, в 01:52, в польском городе Титусин произошло смертельное ДТП. Автобус, перевозивший украинцев, въехал в фуру. Об этом сообщили в соцсетях Люблинской полиции 9 июля.

В посте говорится, что авто VW Crafter врезалось в припаркованный на обочине тягач.

"33-летний человек погиб на месте. Пострадали два человека", — добавили польские правоохранители.

Фото с места смертельного ДТП в Польше Фото: Люблинская полиция

Детали ДТП, в результате которого в Польше пострадали украинцы

Журналисты TVP поделились подробностями относительно инцидента, произошедшего на дороге № 12. Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек проинформировал, что украинский автобус ехал в сторону границы, когда произошла авария.

По словам Фийолека, 33-летняя пассажирка погибла на месте. Восемь украинцев были доставлены в больницу, однако телесные повреждения зафиксировали только у двух пассажиров.

"Согласно выводам (полиции, — ред), 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезв. Полиция под наблюдением прокурора выясняет подробности происшествия", — передали в польском СМИ.

По данным медиа, несколько часов после ДТП дорога была непроездной, но сейчас движение уже восстановили.

Напомним, в Польше на пограничном переходе не выпустили украинца. Как известно, причиной стал его "паспорт", который состоял только из обложки и страницы с фотографией.

9 июля в Украину приехал президент Польши Анджей Дуда. Он вместе с коллегой Владимиром Зеленским посетил костел святых Петра и Павла в Луцке.