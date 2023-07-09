Такого еще не видели: украинец в Польше поразил пограничников своим паспортом

Польские пограничники очень удивились, осмотрев документ украинца, и после увиденного приняли решение не выпускать его из страны.

Related video

В Польше на пограничном переходе в Медыке из страны не выпустили гражданина Украины. Все из-за паспорта, который мужчина предъявил пограничникам. Об этом сообщает сайт Бещадского отдела пограничной службы Польши.

Отмечается, что 53-летний украинец пытался выехать из Польши автобусом в Украину. На контрольно-пропускном пункте он показал паспорт и удивил польских пограничников. Паспорт состоял только из обложки и первой страницы с фото. Даже если бы пограничники захотели поставить печать о пересечении — места куда ее можно было бы поставить в документе просто не было.

К тому же срок действия украинского документа закончился 5 лет назад.

"Сотрудники объяснили иностранцу, что паспорт, который состоит только из обложки и страницы персонализации, не дает ему права на пересечение границы. Документ изъяли, а иностранца направили в соответствующее дипломатическое учреждение для получения нового документа", — говорится в сообщении пограничной службы.

Напомним, что в Польше украинка потеряла руку и может оказаться за решеткой. Женщина, находясь навеселе, попала в ДТП и разнесла островок безопасности на одной из автодорог.

Ранее сообщалось, что в Польше трагически погиб украинец. 49-летний мужчина работал на тракторе и косил траву возле берега реки. Транспортное средство случайно скатилось в воду и мужчина не смог выбраться и утонул.