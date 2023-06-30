Не было шансов выбраться: в Польше трагически погиб украинец (фото)

Трагический случай произошел в городе Смольник во время проведения полевых работ. Украинец, управляя спецтехникой, упал в воду и не смог из нее выбраться.

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В Польше погиб гражданин Украины. Он трактором косил траву и упал в реку. О смертельном инциденте сообщили в районном штабе государственной пожарной охраны в Устриках Долишних.

Трагедия произошла во время проведения полевых работ. 49-летний работник из Украины трактором косил траву на берегу пруда. Он неосторожно подъехал к краю берега и подвинулся в воду. Мужчина не смог выбраться из воды и погиб.

Как сообщают в прокуратуре уезда, трактор просто прижал мужчину, лишив его возможности спастись.

Фото с места происшествия KP PSP Ustrzyki Dolne

По факту гибели украинца продолжается расследование.

Напомним, что в Польше погиб 14-летний подросток из Украины . Он катался на велосипеде, когда в него влетела машина, которая перед этим столкнулась с другой легковушкой.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца. Парень находился на работе и косил траву неподалеку от железнодорожных путей.