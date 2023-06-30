Не було шансів вибратися: у Польщі трагічно загинув українець (фото)

Трагічний випадок стався у місті Смольник під час проведення польових робіт. Українець, керуючи спецтехнікою, посунувся у воду і не зміг з неї вибратися.

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У Польщі загинув громадянин України. Він трактором косив траву і впав у річку. Про смертельний інцидент повідомили у районному штабі державної пожежної охорони в Устріках Долишніх.

Трагедія сталася під час проведення польових робіт. 49-річний працівник з України трактором косив траву на березі ставка. Він необережно під'їхав до краю берега і посунувся у воду. Чоловік не зміг вибратися з води і загинув.

Як повідомляють у прокуратурі повіту, трактор просто притиснув чоловіка, позбавивши його можливості врятуватися.

Фото з місця події KP PSP Ustrzyki Dolne

За фактом загибелі українця триває розслідування.

Нагадаємо, що у Польщі загинув 14-річний підліток з України. Він катався на велосипеді, коли в нього влетіла автівка, яка перед цим зіштовнулася з іншим легковиком.

Раніше повідомлялося, що в Польщі потяг збив на смерть 18-річного українця. Хлопець перебував на роботі і косив траву неподалік від залізничної колії.