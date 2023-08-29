В Румынии автобус с 45 украинцами попал в ДТП: среди пострадавших есть дети (фото, видео)

По данным журналистов, водитель сбился с толку из-за GPS, поехал не в ту сторону и врезался в ограничитель высоты при проезде под мостом.

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В понедельник, 28 августа, в румынском городе Нэводари, расположенном в регионе Констанца, автобус с гражданами Украины попал в масштабное ДТП. Об этом пишет издание Replica Online.ro.

Сообщатся, что автобус вез 45 украинских пассажиров из Констанцы в Одессу, однако водитель поехал не в ту сторону, в результате чего произошла авария. Транспортное средство въехало в ограничитель высоты при проезде под мостом.

Женщина-переводчица, помогающая вести диалог между пострадавшими и правоохранителями, сказала журналистам, что водитель сбился с толку из-за GPS и не заметил вовремя препятсвие.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарная машина и эвакуатор.

В результате происшествия пострадали 15 человек, 8 из них были госпитализированы. Также известно, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. По данным издания, уцелевшие пассажиры продолжили путь в Украину.

Место происшествия

Напомним, 28 августа в Киеве, близ станции метро "Академгородок", произошло крупное ДТП. На перекрестке столкнулись четыре недешевых автомобиля общей стоимостью свыше 200 000 долларов. За рулем одного из автомобилей была замечена блогер Даша Квиткова.

Ранее, 22 августа, в Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибло 12 человек. Загруженная бревнами фура буквально подмяла под себя легковой автомобиль.

Мы также писали 9 июля о том, что в польском городе Титусин произошло смертельное ДТП. Автобус, перевозивший украинцев, въехал в фуру. Авто VW Crafter врезалось в припаркованный на обочине тягач, в результате чего человек погиб на месте и еще двое пострадали.