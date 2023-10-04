В Венеции автобус упал с моста: среди погибших есть украинцы (фото, видео)

По данным журналистов, среди уже опознанных жертв аварии автобуса есть граждане Украины, Германии и Италии. Посольство Украины в Риме подтвердило, что среди пассажиров автобуса были украинцы.

Related video

Падение автобуса с моста на проезжую часть в Венеции 3 октября привело к гибели 21 человека. Среди жертв есть пятеро украинцев. Об этом пишет La Repubblica.

Сообщается, что автобус транспортной компании La Linea, который упал возле железнодорожных путей между Местре и Маргерой, был арендован туристами в кемпинге. По официальным данным, в результате аварии 21 человек погиб и 15 получили ранения.

Среди уже опознанных жертв аварии автобуса есть пятеро граждан Украины, один гражданин Германии, а также водитель — гражданин Италии.

По данным журналистов, четырехлетняя девочка и 50-летняя женщина пребывают в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Они обе имеют украинское гражданство.

В Венеции погибли украинцы

Посольство Украины в Риме подтвердило в комментарии Sky News, что среди пассажиров автобуса, упавшего с моста в Венеции, были украинские граждане.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро сообщил, что на месте трагедии были найдены украинские паспорта. Городской глава также выразил свои соболезнования в соцсети X.

"Сегодня вечером в нашем городе произошла ужасная трагедия. Я немедленно отдал приказ объявить в городе траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в разбившемся автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов", — написал Бругнаро.

О трагедии также написала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Выражаю свои личные и правительственные глубочайшие соболезнования в связи с серьезной аварией, произошедшей в Местре. Наши мысли обращены к жертвам, их семьям и друзьям", — говорится в публикации.

Авария в Венеции

Напомним, 17 сентября в Польше 36-летний отец случайно сбил свою 15-месячную дочь, пытаясь перепарковать свой легковой автомобиль Mercedes. Ребенок получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в Познань с использованием медицинского вертолета.

Ранее, 28 августа, в румынском городе Нэводари, расположенном в регионе Констанца, автобус с гражданами Украины попал в масштабное ДТП. В сало ехали 45 украинских граждан. Водитель сбился с толку из-за GPS, поехал не в ту сторону и врезался в ограничитель высоты при проезде под мостом.