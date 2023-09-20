"Был пьян": в Польше украинец случайно сбил на машине свою 15-месячную дочь (фото)

Как рассказали в местной полиции, отец пытался перепарковать авто, и случайно наехал на 15-месячную дочь. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчину арестовали.

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В Польше 36-летний отец случайно сбил свою 15-месячную дочь, пытаясь перепарковать свой легковой автомобиль Mercedes. Об инциденте, который произошел в городе Гнезно, сообщили в местной полиции.

Сообщается, что трагический случай произошел в воскресенье, 17 сентября, вечером. Отец, гражданин Украины, пытался переставить свой автомобиль, не подозревая о том, что его маленькая дочь находится сзади.

Подробности о том, как ребенок оказался позади автомобиля, остаются неясными, и полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Однако уже известно, что ребенок получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в Познань с использованием медицинского вертолета.

По версии следствия, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии, также у него не было действительного водительского удостоверения. После задержания мужчине было предъявлено обвинение в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения с отягчающими обстоятельствами. За это преступление ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Автомобиль, на котором мужчина сбил свою дочь Фото: Полиция Польши

Суд, вынесший решение по этому делу, отправил мужчину под временный арест на 3 месяца.

Сообщается, что девочка находится в тяжелом состоянии, но медики утверждают, что ее жизни больше нет угрозы.

Напомним, В Польше недалеко от Познани погиб 13-летний подросток из Украины. Он пытался спасти свою польскую подругу — она вішла на железную дорогу, когда к ней приближался грузовой поезд.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца. Он находился на работе и косил траву неподалеку от железнодорожных путей.