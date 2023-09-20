"Був п'яний": у Польщі українець випадково збив на машині свою 15-місячну доньку (фото)

Як розповіли в місцевій поліції, батько намагався перепаркувати авто, і випадково наїхав на 15-місячну доньку. Її у важкому стані доправили до лікарні. Чоловіка заарештували.

Related video

У Польщі 36-річний батько випадково збив свою 15-місячну доньку, намагаючись перепаркувати свій легковий автомобіль Mercedes. Про інцидент, який стався в місті Гнєзно, повідомили в місцевій поліції.

Повідомляється, що трагічний випадок стався в неділю, 17 вересня, ввечері. Батько, громадянин України, намагався переставити свій автомобіль, не підозрюючи про те, що його маленька донька перебуває позаду.

Подробиці про те, як дитина опинилася позаду автомобіля, залишаються незрозумілими, і поліція наразі проводить розслідування, щоб з'ясувати обставини події. Однак уже відомо, що дитина зазнала серйозних травм і її терміново госпіталізували до Познані з використанням медичного вертольота.

За версією слідства, водій автомобіля перебував у нетверезому стані, також у нього не було дійсного водійського посвідчення. Після затримання чоловікові було пред'явлено звинувачення у скоєнні аварії в стані алкогольного сп'яніння з обтяжуючими обставинами. За цей злочин йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Автомобіль, на якому чоловік збив свою доньку Фото: Поліція Польщі

Суд, який виніс рішення у цій справі, відправив чоловіка під тимчасовий арешт на 3 місяці.

Повідомляється, що дівчинка перебуває у важкому стані, але медики стверджують, що її життю більше немає загрози.

Нагадаємо, у Польщі неподалік Познані загинув 13-річний підліток з України. Він намагався врятувати свою польську подругу — вона вийшла на залізницю, коли до неї наближався вантажний потяг.

Раніше повідомлялося, що в Польщі поїзд збив на смерть 18-річного українця. Він перебував на роботі та косив траву неподалік від залізничних колій.