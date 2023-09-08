Броньований Mercedes Медведчука зник та оголошений у розшук, — ЗМІ (документ)

За даними журналістів, представники Офісу генпрокурора у відповідь на запит повідомили, що автомобіль кума Путіна оголошено в розшук і послалися на постанову слідчого. Де засіб пересування перебуває зараз, невідомо.

Related video

Броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, що належав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Віктору Медведчуку, оголосили в розшук. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на коментар Офісу генерального прокурора.

"За ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, накладено арешт на майно підозрюваного М., зокрема на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ", — ідеться в публікації.

Відповідь на запит про автомобіль Віктора Медведчука

Представники Офісу генпрокурора пояснили, що вказаний автомобіль оголошено в розшук відповідно до постанови слідчого, а де він перебуває зараз, невідомо.

Питання про поточне місцеперебування транспортного засобу журналісти поставили ДБР, яке проводить досудове розслідування у справі Медведчука.

Представники ДБР послалися на таємницю слідства.

Броньований автомобіль Медведчука

Активи Медведчука і його дружини Оксани Марченко в Україні перебувають під арештом. На початку поточного року указом президента України Володимира Зеленського Медведчука позбавили українського громадянства. Його звинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, а після затримання у квітні минулого року, передали РФ під час масштабного обміну полоненими.

Нагадаємо, що в Україні знешкодили понад 300 агентів РФ. Спікер СБУ Артем Дехтяренко пояснив, що силовики б'ються не тільки з ворогом усередині країни, а й повноцінно воюють на фронті.

Також повідомлялося, що Росія може обміняти митрополита УПЦ МП Павла.