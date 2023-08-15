"Як із Медведчуком": Росія може піти на обмін митрополита УПЦ МП Павла — експерт (відео)

Олексій Курпас зазначив, що, ймовірно, перемовини про обмін Павла Лебідя вже йдуть, і скоріш за все їх почала саме Росія.

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Причиною того, що в митрополита Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) Павла нібито діагностували інфаркт міокарда може бути "страх" перед можливим обміном до Росії. Про це розповів політичний експерт Олексій Курпас в ефірі "Апостроф TV".

Журналісти висловили думку, що у подібних справах "карта з лікарнею" доволі розповсюджений сценарій, з чим погодився експерт.

"Це дуже гарна версія, і, скоріше за все, вона – одна з основних. Але є ще одна версія, менш розповсюджена, що просто за ним у в'язниці наглядали краще лікарі, ніж удома, тому сердечко і перестало працювати нормально. Треба було залишатися, не виходити під заставу. Там гарні лікарі, вони все знають. І все б у нього було добре, міг би вже й бігати внутрішнім двориком", — розповів він.

За словами Курпаса, скоріше за все, перемовини щодо його обміну вже йдуть.

"І перемовини навіть не з нашого боку розпочалися, а з боку Росії. Єдине що, ми маємо розуміти, кого нам віддадуть за цього покидька, який сформував фактично фсбшну мережу в Україні. А те, що такі перемовини будуть і завершаться успішно, – я впевнений. Це як із Медведчуком, Росія готова заради таких фігур піти на все", — наголосив експерт.

Він також розповів, що затягування суду стосовно справи митрополита УПЦ МП Павла затягується, якраз для проведення перемовин щодо обміну.

"Є певні схеми, які працюють. Усе ж таки, Україна верховенство права визнає, тому не буде робити як росіяни – саджати в клітки й готувати якусь публічну кару. Ми чітко дотримуємося закону, на відміну від Росії", — підсумував він.

Що відомо про справу митрополита Павла?

Повідомлялось, що 15 серпня адвокат Митрополита УПЦ МП Павла Микита Чекман повідомив, що його клієнта ушпиталили, а потім діагностували гострий інфаркт міокарда. Погіршення стану здоров'я захисник священнослужителя пов'язав із пережитими стресами та хвилюваннями, а також перебуванням у СІЗО.

Нагадаємо, що 7 серпня колишнього намісника Києво-Печерської лаври звільнили з з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів.

В СБУ повідомили, що навіть, попри звільнення з-під варти, на митрополита наклали низку обмежень, а звільнення з-під варти не вплине на його вирок.

Після цього, 11 серпня журналісти показали резиденцію митрополита Павла. На нижніх поверхах розташовані тренажерна зала та сауна. Також є у будинку й винний погріб, але без напоїв. Три додаткових поверхи у напрямку вниз, розташовані з боку дніпровської кручі.