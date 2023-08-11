Сауна та винний погріб: журналісти показали резиденцію Митрополита Павла (відео)

На нижніх поверхах розташовані тренажерна зала та сауна. Можна побачити й винний погріб, але без напоїв.

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Будинок Митрополита Павла, колишнього керівника Києво-Печерської лаври, створений у такий спосіб, що парафіяни бачили лише один поверх. Про це 11 серпня повідомила ТСН.

На нижніх поверхах розташовані тренажерна зала та сауна. Можна побачити й винний погріб, але без напоїв.

Одна "скромна" кімната особливо зацікавила науковців, які оглядали приміщення. Фахівці припустили, що у цьому приміщенні може бути ще один невідомий нікому вхід у ближні печери, які під час будівництва вирішили замурувати.

У резиденції священнослужителя УПЦ виявили й три додаткових поверхи у напрямку вниз, розташовані з боку дніпровської кручі. Лише обрані особи могли спускатися туди. Нещодавно у приміщенні відбувся прорив водопровідної труби. Працівники заповідника для себе зробили відкриття.

Києво-Печерська лавра: доступ закрили поліцейські

Правоохоронці 11 серпня припинили пускати у нижню частину Києво-Печерської лаври усіх, окрім студентів духовної академії та ченців. Зробили вони це задля того, щоб співробітники заповідника провели інвентаризацію кількох корпусів святині, що не вдалося зробити тривалий час. Кілька десятків невідомих осіб виріши зачинитися у готелі та кількох приміщеннях.

Вхід на територію нижньої Лаври тимчасово обмежили. Кілька храмів все ж можна відвідати для молитов. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з невиконанням парафіянами УПЦ рішення суду, яке зобов'язує повернути будівлі під контроль держави".

Нагадаємо, 7 серпня Митрополита УПЦ Павла випустили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів приблизно тисяча осіб.