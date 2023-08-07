Заставу внесли понад 1000 осіб: митрополита УПЦ Павла випустили з-під варти (відео)

За словами адвоката митрополита, 900 тисяч доларів застави внесли понад тисячу людей.

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Намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів близько 1000 осіб. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

"На сайті Української Православної Церкви були оприлюднені реквізити, за якими кожен міг приєднатися і внести заставу за митрополита Павла, прискоривши його звільнення зі слідчого ізолятора. Більше тисячі людей заплатили гроші як заставу за нашого владику", — сказав Чекман.

Митрополит Павло у відеоролику подякував своїм захисникам.

"Ваше блаженство владика Онуфрій, владика Антоній, усі браття, захисники. Отець Микита, мої всі домашні брати і сестри, особливо брати, дякую вам за ваші молитви, терпіння і любов", — зазначив Петро Лебідь на відео, записаному в салоні автомобіля.

Нагадаємо, 14 липня Солом'янський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня. Також йому надали можливість внести заставу в розмірі понад 33 млн грн (понад 900 тисяч доларів).

Що відомо про справу митрополита Павла

Намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Павла (Петра Лебідя) звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ненависті та виправданні збройної агресії РФ проти України. У квітні 2023 року Шевченківський суд Києва відправив Павла Лебідя на 60 діб під цілодобовий домашній арешт.

У липні Офіс генпрокурора України оголосив митрополиту про нову підозру. За версією слідства, Петро Лебідь "представляв агресію Росії як внутрішній громадянський конфлікт", робив заяви, які виправдовували або заперечували дії РФ.

Під час судового засідання прокурор озвучив кілька висловлювань митрополита Павла, які фігурували у справі.

Серед них: "придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир і одразу ж зброю штовхають", "у Тернополі всі одне одного вже б і віддають прямо на фронт — вони це напевно роблять, щоб вибити східну й центральну Україну, вся ця бандерівщина там буде процвітати", "Америка бореться з Росією до останнього українця".

У прокуратурі також заявляли, що Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом зобов'язання.

Митрополит Павло заперечував свою провину і заявляв, що не знайомий зі свідком.

Після обрання нового запобіжного заходу Петро Лебідь повідомив журналістам, що не знає, де знайти 33 млн грн застави.

"Хіба що прокурор може за мене заплатити", — говорив митрополит.

Фокус писав на початку липня, що під час засідання суду митрополит УПЦ МП Павло поскаржився, що постійно перебуває на "підзарядці" через електронний браслет, і тепер він не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".