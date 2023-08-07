Залог внесли более 1000 человек: митрополита УПЦ Павла выпустили из-под ареста (видео)

По словам адвоката митрополита, 900 тысяч долларов залога внесли больше тысячи людей.

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов около 1000 человек. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"На сайте Украинской Православной Церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог присоединиться и внести залог за митрополита Павла, ускорив его освобождение из следственного изолятора. Больше тысячи людей заплатили деньги в качестве залога за нашего владыку", — сказал Чекман.

Митрополит Павел в видеоролике поблагодарил своих защитников.

"Ваше блаженство владыка Онуфрий, владыка Антоний, все братия, защитники. Отец Никита, мои все домашние братья и сестры, особенно братья, благодарю вас за ваши молитвы, терпение и любовь", — отметил Петр Лебедь на видео, записанном в салоне автомобиля.

Напомним, 14 июля Соломенский районный суд города Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа. Также ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 млн грн (более 900 тысяч долларов).

Что известно о деле митрополита Павла

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла (Петра Лебедя) обвиняют в разжигании межрелигиозной ненависти и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле 2023 года Шевченковский суд Киева отправил Петра Лебедя на 60 суток под круглосуточный домашний арест.

В июле Офис генпрокурора Украины объявил митрополиту о новом подозрении. По версии следствия, Петр Лебедь "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия РФ.

Во время судебного заседания прокурор озвучил несколько высказываний митрополита Павла, которые фигурировали в деле.

Среди них: "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся за мир и тут же оружие толкают", "в Тернополе все друг друга уже бы и отдают прямо на фронт — они это наверняка делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать", "Америка сражается с Россией до последнего украинца".

В прокуратуре также заявляли, что Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязательства.

Митрополит Павел отрицал свою вину и заявлял, что не знаком со свидетелем.

После избрания новой меры пресечения Петр Лебедь сообщил журналистам, что не знает, где найти 33 млн грн залога.

"Разве что прокурор может за меня заплатить", — говорил митрополит.

Фокус писал в начале июля, что во время заседания суда митрополит УПЦ МП Павел пожаловался, что постоянно находится на "подзарядке" из-за электронного браслета, и теперь он не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".