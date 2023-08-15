"Как с Медведчуком": Россия может пойти на обмен митрополита УПЦ МП Павла — эксперт (видео)

Алексей Курпас отметил, что, вероятно, переговоры об обмене Павла Лебедя уже идут, и скорее всего их начала именно Россия.

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Причиной того, что у митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла якобы диагностировали инфаркт миокарда может быть "страх" перед возможным обменом в Россию. Об этом рассказал политический эксперт Алексей Курпас в эфире"Апостроф TV".

Журналисты выразили мнение, что в подобных делах "карта с больницей" довольно распространенный сценарий, с чем согласился эксперт.

"Это очень хорошая версия, и, скорее всего, она — одна из основных. Но есть еще одна версия, менее распространенная, что просто за ним в тюрьме присматривали лучше врачи, чем дома, поэтому сердечко и перестало работать нормально. Надо было оставаться, не выходить под залог. Там хорошие врачи, они все знают. И все бы у него было хорошо, мог бы уже и бегать по внутреннему дворику", — рассказал он.

По словам Курпаса, скорее всего, переговоры по его обмену уже идут.

"И переговоры даже не с нашей стороны начались, а со стороны России. Единственное что, мы должны понимать, кого нам отдадут за этого подонка, который сформировал фактически фсбшную сеть в Украине. А то, что такие переговоры будут и завершатся успешно, — я уверен. Это как с Медведчуком, Россия готова ради таких фигур пойти на все", — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что затягивание суда по делу митрополита УПЦ МП Павла затягивается, как раз для проведения переговоров по обмену.

"Есть определенные схемы, которые работают. Все же, Украина верховенство права признает, поэтому не будет делать как россияне — сажать в клетки и готовить какую-то публичную казнь. Мы четко придерживаемся закона, в отличие от России", — подытожил он.

Что известно о деле митрополита Павла?

Сообщалось, что 15 августа адвокат Митрополита УПЦ МП Павла Никита Чекман сообщил, что его клиента госпитализировали, а затем диагностировали острый инфаркт миокарда. Ухудшение состояния здоровья защитник священнослужителя связал с пережитыми стрессами и волнениями, а также пребыванием в СИЗО.

Напомним, что 7 августа бывшего наместника Киево-Печерской лаврыосвободили из из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов.

В СБУ сообщили, что даже несмотря на освобождение из-под стражи, на митрополита наложили ряд ограничений, а освобождение из-под стражи не повлияет на его приговор.

После этого, 11 августа журналисты показали резиденцию митрополита Павла. На нижних этажах расположены тренажерный зал и сауна. Также есть в доме и винный погреб, но без напитков. Три дополнительных этажа по направлению вниз, расположенные со стороны днепровской кручи.