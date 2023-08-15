У митрополита УПЦ МП Павла острый инфаркт миокарда, — адвокат

Ухудшение состояния здоровья защитник священнослужителя УПЦ МП связал с пережитыми стрессами и волнениями, а также пребыванием в СИЗО.

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Митрополиту УПЦ МП Павлу, которого накануне госпитализировали, диагностировали острый инфаркт миокарда. Подробности в Telegram сообщил 15 августа адвокат Никита Чекман.

Он рассказал, что получил данные от медиков. В учреждении здравоохранения ему рассказали, что митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда.

Ранее Чекман сообщал о том, что в понедельник священнослужителя безотлагательно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц. Его прооперировали в медицинском учреждении в Киеве. Ухудшение состояния здоровья юрист связал с пережитыми стрессами и волнениями. Священнослужителю якобы не смогли предоставить надлежащий уход, когда он был в СИЗО.

Дело митрополита Павла

Бывшего наместника Киево-Печерской лавры 7 августа освободили из из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов.

В СБУ сообщили, что даже несмотря на освобождение из-под стражи, на митрополита наложили ряд ограничений. Его обязали не покидать село Вороньков Киевской области и носить электронное средство контроля. В ведомстве отметили, что митрополит дал интервью одному из отечественных СМИ за день до объявления ему первого подозрения от СБУ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Напомним, 11 августа журналисты показали резиденцию митрополита Павла. На нижних этажах расположены тренажерный зал и сауна. Также есть в доме и винный погреб, но без напитков. Три дополнительных этажа по направлению вниз, расположенные со стороны днепровской кручи.