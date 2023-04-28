Виконував роботи з благоустрою: в Польщі трагічно загинув 18-річний українець

Українець, якого збив потяг, отримав важкі травми внутрішніх органів і голови. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

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У Польщі потяг збив на смерть 18-річного українця. Хлопець косив траву неподалік від залізничної колії. Про це повідомляє infoilawa.pl.

Смертельний інцидент стався на залізничній трасі між містами Пікус і Станово (гміна Ілава) у Вармінсько-Мазурському воєводстві. За попередніми даними, 18-річний хлопець виконував роботи з благоустрою біля колії, і його збив пасажирський потяг сполученням "Варшава-Ольштин".

Українець отримав важкі травми внутрішніх органів і голови. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

Прокуратура розпочала розслідування трагічного випадку на колії. Підозрюють, що 18-річний хлопець, який косив траву біля колії, через роботу косарки не почув звук потяга, який наближався.

Нагадаємо, що в Кракові вранці 13 квітня громадянин України влаштував акт самоспалення. Він прийшов до будівлі Генерального консульства України та намагався звести рахунки з життям. Чоловік облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив себе. Його загасили очевидці події. За кілька днів чоловік від опіків помер у лікарні.

Раніше в Польщі засудили таксиста, який навмисно збив громадянина України та проїхався по ньому, коли той лежав. Спочатку чоловік отримав 3 роки позбавлення волі, але Апеляційний суд переглянув справу та збільшив йому термін покарання.