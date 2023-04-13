Українець на знак протесту намагався спалити себе перед Генконсульством у Польщі

53-річний громадянин України облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Після НП чоловіка в критичному стані госпіталізували.

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У Кракові вранці 13 квітня громадянин України влаштував акт самоспалення. Він прийшов до будівлі Генерального консульства України та намагався звести рахунки з життям. Про це повідомляє видання UAinKrakow.pl.

"Сьогодні близько 7:50 чоловік, який стояв у черзі до українського консульства на вулиці Беліни-Пражмовського в Кракові, раптово почав поводитися нерозсудливо, викрикнув кілька гасел українською мовою, потім облився легкозаймистою речовиною та підпалив себе. Поліцейський патруль, який чергував біля консульства, разом зі свідком загасили пожежу", — розповіли у Воєводському управлінні поліції в Кракові.

Інше ЗМІ повідомляє, що чоловік викрикував звернення до співгромадян, які перебувають у Польщі, щоб ті поверталися до України та боронили її.

"Він звертався до українських чоловіків, які зібралися перед консульством. У якийсь момент, швидше за все, на знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Після цього почав бігти", — повідомляє видання.

Постраждалим виявився 53-річний громадянин України. На місце події очевидці викликали швидку. Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події та опитують свідків.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, чоловік перебуває в критичному стані.

"У тяжкому стані громадянин був доправлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", — зазначив він.

Ніколенко поінформував, що Генеральне консульство тримає на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлює зв‘язок із його рідними.

У Польщі хочуть залишитися 38% українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну з Росією. Про це йдеться в результатах соцопитування міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2022 році Польща витратила близько 8,36 млрд євро на українських біженців.