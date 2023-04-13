Украинец в знак протеста пытался сжечь себя перед Генконсульством в Польше

53-летний гражданин Украины облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. После ЧП мужчину в критическом состоянии госпитализировали.

Related video

В Кракове утром 13 апреля гражданин Украины устроил акт самосожжения. Он пришел в здание Генерального консульства Украины и пытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает издание UAinKrakow.pl.

"Сегодня около 7:50 человек, стоявший в очереди в украинское консульство на улице Белины-Пражмовского в Кракове, внезапно начал вести себя безрассудно, выкрикнул несколько лозунгов на украинском языке, затем облился легковоспламеняющимся веществом и поджег себя. Полицейский патруль, дежуривший у консула вместе со свидетелем потушили пожар », — рассказали в Воеводском управлении полиции в Кракове.

Другое СМИ сообщает, что мужчина выкрикивал обращение к находящимся в Польше согражданам, чтобы те возвращались в Украину и защищали ее.

"Он обращался к украинским мужчинам, которые собрались перед консульством. В какой-то момент, скорее всего, в знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. После этого начал бежать", — сообщает издание.

Пострадавшим оказался 53-летний гражданин Украины. На место происшествия очевидцы вызвали скорую. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

По словам спикера МИД Олега Николенко, мужчина находится в критическом состоянии.

"В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", — отметил он.

Николенко проинформировал, что Генеральное консульство контролирует предоставление медицинской помощи гражданину и устанавливают связь с его родными.

В Польше хотят остаться 38% украинцев, уехавших из страны из-за полномасштабной войны с Россией. Об этом говорится в результатах соцопроса международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году Польша потратила около 8,36 млрд евро на украинских беженцев.