У Кракові помер 62-річний українець, який підпалив себе біля Генконсульства

Попри операції та зусилля медиків помер 62-річний громадянин України, який у важкому стані був доставлений до лікарні у Кракові після самопідпалу біля Генконсульства України.

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Помер 62-річний громадянин України, який у четвер, 13 квітня, підпалив себе біля черги до Генконсульства України у Кракові. Про це 17 квітня інформує RMF24.

Речниця спеціалізованої лікарні імені Ридигера у Кракові Едита Пжибильська підтвердила смерть українця. Стан чоловіка з початку його перебування в медичному закладі був важким, відбулася операція. Вона наголосила, попри зусилля медиків, врятувати його не вдалася.

"Сьогодні вдень помер пацієнт", – зазначила Пжибильська.

Сампопідпал біля Генконсульства України у Кракові

Чоловік, який стояв у черзі до українського консульства, що розташоване на вулиці Беліни-Пражмовського в Кракові, підпалив себе. Це відбулося 13 квітня близько 7:50. Він раптово почав себе поводити нерозсудливо. Згодом викрикнув кілька гасел українською мовою, потім облив своє тіло легкозаймистою речовиною та підпалив. Поліцейський патруль разом з очевидцями загасили пожежу.

Позиція прокуратури Польщі

Прокуратура у Кракові порушила провадження за фактом спроби самоспалення. Слідчі почали встановлювати обставини події за 1 статті 160 Кримінального кодексу. У ній йдеться про те, що "хто наражає особу на безпосередню небезпеку загибель життя або тяжке ушкодження здоров'я, карається в'язницею терміном до трьох років".

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що Генеральне консульство проводить відповідну роботу щодо взаємодії із польськими правоохоронцями. Консули контролювали процес надання медичної допомоги громадянину та встановлювали зв‘язок із його рідними. Причину самопідпаду дипломат не назвав.

Нагадаємо, в Одесі 63-річний чоловік вирішив підпалили трейлер із гуманітарною допомогою для переселенців. У ньому були медпрепарати, харчові продукти, засоби гігієни та два легкові автомобілі.